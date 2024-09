“Ser o no ser”: Delfina Guzmán sorprendió con perfecto mónologo en inglés de clásica producción

Una de las actrices más conocidas en el territorio nacional, Delfina Guzmán, llamó la atención de los cibernautas durante estos días y es que la reconocida intérprete sorprendió con un monólogo en inglés.

Cabe destacar que la artista ha tenido icónicos personas dentro de su larga carrera en el mundo cultural, entre ellos podemos encontrar el rol de Olga Martini en “El circo de La Montini” y Mercedes Jorquera en “Pampa Ilusión”, ambas se convirtieron en clásicas producciones de TVN. A estas también se le agregan papeles en “Estúpido cupido”, “Sucupira”, “Oro verde”, “Iorana”, “La fiera”, “Romané”, entre otros proyectos que han marcado la historia de la televisión en Chile.

Ahora, la actriz vuelve a ser noticia tras su participación en el podcast conducido por Elisa Zulueta y Paloma Salas llamado “Expertas en Nada”.

En el programa, Delfina habló de que no era fanática de como hablan los chilenos. “Encuentro que hablan pésimo, pero el chileno es como exquisito”, dijo en el espacio.

El especial momento

De igual manera, Delfina también reflexionó sobre su edad, 96 años, y cómo se siente al verse en pantalla cuando transmiten teleseries antiguas.

“Fíjate que cuando yo prendo a veces la tele y me veo en millones de programas que hice y me aparezco, me dijo ‘Delfina, ándate, qué estás haciendo todavía aquí, ¿pero hasta cuándo?”, aseguró en tono jocoso.

Finalmente, sorprendió a las animadora del espacio recitando un clásico en inglés, hablamos del conocido monólogo de “Ser o no ser” de Hamlet.

“To be or not to be, that is the question, wheter ‘tis nobler in the mind to suffer. The slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against your troubles and by opposing end them? To die, to sleep, that’s the rub”, recitó Delfina Guzmán con una voz áspera y profunda.