“Yo confiaba en estos conche…”: Camila Power arremetió contra Antonia e Iñigo por supuesto desprecio tras salir de Gran Hermano

La actriz e influencer Camila Power, exparticipante de Gran Hermano Chile, sorprendió a sus seguidores al realizar fuertes declaraciones en contra de dos de sus ex compañeros del reality: Antonia Casanova e Iñigo López. A través de un live en TikTok, Power dejó entrever la profunda distancia y supuesto desaire que vivió de quienes, dentro del encierro, consideraba cercanos.

PUBLICIDAD

“Exparticipantes de Gran Hermano que se supone que eran mis amigos y no lo son, claramente”, comentó Camila visiblemente molesta. Este descargo público llamó la atención en redes, sobre todo entre los seguidores del programa, quienes no esperaban que la relación entre los exconcursantes se deteriorara de tal forma.

Según detalló Power, uno de los detonantes de la polémica fue una reciente entrevista que Antonia Casanova dio al tiktoker Danilo 21, en la cual aseguró que Camila “le hizo la mente” a Linda, otra concursante del reality, cuando fue líder de la semana. Casanova sostuvo que Linda “me debería haber salvado a mí (...). Era la única que la quería de verdad ahí adentro”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Power, quien expresó su malestar: “Le mandé un mensaje a la Antonia para hablar sobre lo que dijo, y la hueo... me respondió ‘sí sí, te llamo’ y nunca me llamó. Antonia cu..., el Iñigo para qué decir”, comentó muy enojada.

“Yo confiaba en estos conche....”

La actriz también lamentó la actitud de Iñigo López, con quien compartió momentos íntimos en los últimos días del encierro. La relación que se formó entre ellos parecía prometer incluso algo más que una amistad fuera del programa, pero, según Camila, las cosas no resultaron como esperaba. “Me lo han dicho todos los exparticipantes de Gran Hermano 1: nadie de quienes estén dentro del reality van a ser tus amigos”, aseguró, demostrando así su desilusión.

En sus declaraciones más controversiales, Camila Power no ocultó su frustración y se lanzó sin filtro: “Yo confiaba en estos conche... y ni uno, todos se están velando la raja”. Además, dejó en claro que, de alguna forma, siente que su enemistad con Antonia pudo influir en el porcentaje obtenido por la rubia en el repechaje digital: “Si la Antonia llega a entrar es porque la gente no quiere que entre yo. Entonces, si entras por consecuencia de mí, pobrecita”, finalizó.

Cabe destacar que finalmente ni Power ni Antonia fueron escogidas por el público para volver a la casa de Gran Hermano.