“Me gustas y le estoy diciendo la verdad desde el corazón”: Participante de “Gran Hermano” declaró su amor a Camila Andrade

Este domingo se viene una nueva jornada de eliminación en “Gran Hermano”, y una de las personas que podría abandonar el encierro para siempre es Camila Andrade tras encontrarse dentro de la placa de esta semana. En este contexto, es donde uno de sus compañeros aprovechó estas horas para aprovechar de declarar sus sentimientos hacia la comunicadora.

PUBLICIDAD

Así es, hablamos de Waldo Villarroel, el conocido como “Huaso” de la segunda temporada demostró que sus sentimientos por la exMiss Chile son genuinos y que a pesar de que mantienen una amistad, él sigue encontrándola la mejor mujer dentro de la casa.

La declaración de amor se dio cuando la modelo le consultó a su compañero de encierro si es que la extrañaría si le toca abandonar la casa más famosa del mundo.

“¿Si yo me voy hoy, te va a dar un poco de pena aunque sea?”, le preguntó Camila a Waldo. A lo que Waldo contestó:

“Puedo decir que me gustas Camila Andrade, pero dejala piola (...) es mejor decir la verdad, para que andar con vacas robadas. Para que me crea que no soy chanta y que le estoy diciendo la verdad desde el corazón”, señaló, agregando que le gustaba mucho su personalidad puesto que es “única”, además de encontrarla bonita.

“Es la media declaración”, dijo totalmente sorprendida al escuchar las primeras palabras, agregando un “estás loco”.

La respuesta de Camila

Sin embargo, los sentimientos de Waldo no fueron correspondidos y Camila le señaló que no podían estar juntos puesto que ella mantiene una relación con Franscico Kaminski fuera del reality.

“Primero gracias porque tú me dices cosas bonitas siempre, pero tú sabes que yo estoy emparejada. Entonces ¿Sería correcto que mantuviéramos nuestra relación de amistad, prefieres que yo tome distancia o tú logras separar las cosas?”, comentó Camila, preocupada puesto que no quería alejarse de uno de sus grandes compañeros dentro de la casa.

Finalmente, Waldo entendió que su romance no era posible por ahora y declaró: “Me hubiese encantado conquistarla, hubiese dado lo mejor de mí, cosa que usted no conoce y que podría haberla sorprendido”, le aseguró.