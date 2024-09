“Mi primer misil, bomba atómica, va a ser para Chama”: Carlyn Romero está lista para enfrentarse a sus compañeros de “Gran Hermano”

Carlyn Romero se convirtió en la segunda participante que tendrá una nueva oportunidad para reingresar al encierro de “Gran Hermano”. En este contexto, es donde la venezolana aseguró que tiene su estrategia más o menos armada para enfrentarse a los rostros más potentes de la casa más famosa del mundo.

Cabe recordar que la exparticipante de “Top Chef Vip” fue la más votada en el repechaje que se realizó de manera digital, obteniendo un 48,29% de los votos del público.

Ahora, en el react “Fuera de la casa”, comentó que: “Estoy emocionada, sorprendida, en verdad no me esperaba esto. Siento que tengo un compromiso ahora al entrar a la casa y voy con todo”, aseguró.

“Desde que salí, he analizado el juego, he estado viendo cositas, chismoseando la vida de todos. Estoy emocionada por entrar y empezar a entregar show”, aseguró Carlyn.

De hecho, Romero ya tiene claro quién será su objetivo en tanto pise nuevamente el encierro de CHV: “Mi primer misil, bomba atómica, va a ser para Chama. Tengo un montón de cosas por decirle que tengo ahí anotadas”.

“Voy a llegar a tantear terreno, no es fácil llegar y aliarme a una persona o de otra. Pero, puesto que he visto las jugadas que están ahora en la casa, Michelle no está de acuerdo con Cami Andrade y Chama quiere separar esa amistad”, explicó.

“Voy a aprovechar un poco ese espacio que hay para empezar a meter incertidumbre con Michelle, con respecto a lo poco transparente que está siendo Chama con ella en muchos aspectos. Y sí, me voy a acercar a Cami Andrade”, manifestó sus intenciones.

El kayak de Pedro y Michelle

Aunque no solamente quiere desenmascarar a las personas más polémicas de “Gran Hermano”, sino que también quiere que la relación entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga comience a remar y se convierta en un verdadero romance.

“Quiero decirles que por lo menos actúen algo, quiero ver una escena del Titanic entre ellos”, comentó.

De igual manera, Carlyn Romero aseguró que también “voy por Manuel, que creo que se va pronto. La Chama y yo no tendremos ningún tipo de amistad, todo lo contrario. Va a haber cuchillo, machete, chancleta y más”.