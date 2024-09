Roberto Cox entregó una potente reflexión sobre la paternidad: “Para mucha gente en Chile es una presión social”

Hace unos días, el periodista de Chilevisión, Roberto Cox, acaparó los titulares después de admitir que no tiene intenciones en convertirse en padre. “Valoro mucho la libertad que tengo”, le confidenció a Camilísima en su podcast “Sin Retoque”.

“No es algo que me quite el sueño, yo no dependo de nadie, nadie depende de mí, el dinero que gano me lo gasto en mí. Nadie me despierta a las 3 de la mañana llorando, y cuando me quiero ir de vacaciones me voy a donde quiero, cuando quiero”, agregó

En esa misma línea, él agregó que “yo veo la vida que tienen mis amigos de mi edad, con hijos, es muy distinta a la que tengo yo, y los aplaudo y me alegra que sean felices teniendo hijos , yo los veo, voy a un cumpleaños de alguno de sus hijos, y hay 40 niños dando vueltas, y se me quitan las ganas de ser padre”.

“¿Por qué es tan extraño que una persona se plantee no tener hijos?”

En conversación con LUN, el periodista de “Contigo en la mañana” ahondó en sus dichos y reflexionó sobre los paradigmas sociales que existen con respecto a la paternidad y la familia. Cox partió confesando que le causa curiosidad que sus dichos provocaron tanto revuelo, y que su respuesta siempre ha sido la misma.

“En este momento no me lo planteo. Hoy, si me preguntan, no quiero tener hijos. En cinco años más, no sé, nunca hay que decir que no para siempre. Por ahora, no está en mis planes hacer familia”, afirmó.

“¿Por qué es tan extraño que una persona se plantee no tener hijos? Es una opción igual de válida que querer tenerlos, pero sí, para mucha gente en Chile he visto que es una presión social”, añadió el periodista.

Sin embargo, esta presión social no le afecta a Roberto. “¿Dónde está escrito que hay que tener hijos? Nada me presiona y nada me lleva a querer tenerlos. Me he cruzado con mucha gente que por estos días me dice ‘vi lo que dijiste, pero ahora es muy tarde porque ya los tuve’”, continuó Cox.

Uno de sus amigos le comentó que él piensa así porque su vida ha sido mucho más nómade, en comparación a alguien que siempre ha estado arraigado a nuestro país. “He sido más errante, viajero, y valoro mucho ese estilo de vida”, confesó.

De igual forma, Roberto Cox se puso en el lugar de convertirse en padre y aseguró que no sería uno tradicional. “Si llegara a ser papá no adoptaría una vida tan convencional. Por ejemplo, en mis viajes me ha tocado ver a adultos con sus hijos en la espalda y disfrutan en la misma libertad”, admitió.

“Tampoco tener hijos debería privarte, pero la visión tradicional implica que tenerlos es quedarse en un lugar para que vayan a un colegio. Ahora tendría que formar familia con una madre dispuesta a ese estilo de vida”, cerró entre risas.