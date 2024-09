“Yo creo que voy a guardarme por harto tiempo”: Stefan Kramer se sincera ante la posibilidad de volver al Festival de Viña

Stefan Kramer es uno de los humoristas más importantes de nuestro país, el cual ha triunfado en diversos escenarios conquistando al público con sus impacables rutinas, uno de ellos fue el Festival de Viña del Mar. Eso sí, al parecer el comediante no tiene planes de volver a pisar este escenario en un futuro.

PUBLICIDAD

Así lo dio a entender el imitador en una conversación con La Cuarta, donde fue consultado sobre si existe una nueva posibilidad de subirse a la Quinta Vergara.

En primera instancia, Stefan recordó la primera vez que piso el escenario viñamarino y cómo el público sigue recordando cada personaje de esta rutina.

“Es bonito porque creo que uno tiene que abrazar la historia, siempre hay que crear algo nuevo, pero también hay que abrazarse porque uno se castiga mucho. Entonces, en ese aspecto hay que darse cariño a uno mismo y también hay que darle cariño al público, y recordar y tener nostalgia. Y cuando hemos recordado estas cosas la gente te lo dice. Uno ha ido creciendo con la gente, entonces eso también provoca algo nostálgico, y lo quisimos hacer en el concierto, e ir a los clásicos”.

Kramer fue uno de los comediantes más jóvenes en subirse a la tarima del Festival de Viña, ya que solamente tenía 25 años cuando debutó en la Quinta Vergara.

“¡Oh, increíble! No, impresionante, subirse tan joven y haber tenido ese bonito momento….Y fue difícil seguir adelante después porque era como ¿qué hacemos ahora? (...) tuve una depresión importante después de eso. Así que yo creo que ahí me recuperé y empecé a inventar más cosas además de imitar”.

¿Volverá a Viña?

De igual manera, el medio ya mencionado le consultó sobre si tiene intenciones de volver a importante escenario latinoamericano, a lo que dejó la puerta abierta pero tampoco quiere concretar nada pronto.

PUBLICIDAD

“Mira, no sé. Yo creo que todo uno lo evalúa en la medida en que algo aparece, uno conversa. Igual, no sé, se hace difícil porque los públicos van cambiando y, como te digo, este es un show que yo creo que la gente que me viene a ver lo aprecia y a veces te topas con distintos públicos”, comentó, haciendo alusión a sus presentaciones actuales y al público que va a sus presentaciones.

“No sé, no me cierro a nada, pero yo creo que voy a guardarme por harto tiempo”, cerró Stefan Kramer.