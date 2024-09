Chilena ganó concurso de marca de cerveza y se irá a celebrar las Fiestas Patrias con David Beckham

El momento decisivo llegó de manera sorpresiva para María Soledad Villanueva, una diseñadora industrial de 41 años que hace solamente un par de días que celebrara este 18 de septiembre con David Beckham en New York, Estados Unidos.

Así es, la mujer se enteró de que pasará las Fiestas Patrias fuera del país a través de un inesperado correo electrónico mientras se encontraba en plena jornada laboral.

“Fue impresionante, no me lo creí al principio. Pensé que podría ser una broma, así que le envié un pantallazo del correo a mi marido contándole que me acordaba de haber participado, pero que lo encontraba sospechoso”, comenta la ganadora con entusiasmo.

La experiencia brindada por Stella Artois contempla, entre varias sorpresas, un pasaje doble. En este caso ese segundo ticket de vuelo será para su esposo, a quien la mujer describe como “un tremendo partner” para vivir esta aventura. Además, él y toda la familia es fanática del fútbol, por lo que es “un sueño hecho realidad conocer a un deportista como Beckham”, indica María Soledad.

Dentro de sus planes está llevar una camiseta del equipo de Inglaterra para que el aclamado exfutbolista la firme y así conseguir un amuleto especial que le permitirá recordar este momento único. “Imaginarme en Nueva York, rodeada de estas personas que han hecho historia en el mundo por su creatividad, pasión y esfuerzo, es un premio que no logro creer”, confiesa.

Con su mejor disposición para celebrar el triunfo, esta madre de 3 hijos se convertirá en neoyorquina por unos días a partir del 17 de septiembre, fecha en que inicia su aventura por la gran ciudad.

“Para mí es ideal viajar estos días porque son festivos y es más simple organizar quién cuidará a mis niños y de la casa”, asegura. Pero lo que no está siendo simple es decidir los outfits para tan destacada velada, “estoy muy preocupada por mi look, aún no sé qué voy a usar para esa noche. Es un momento muy especial y necesitamos vestir para la ocasión”, dice la diseñadora.

Eso sí, habrán otros representantes del mundo del espectáculo nacional, enter ellos el modelo italiano y fan de la cocina, Marcelo Marocchino; y la actriz, modelo y creadora de contenido, Trinidad de la Noi. Ambos también formarán parte del viaje y lo compartirán a través de sus redes sociales.

“Buscamos entregar experiencias donde las personas formen un vínculo, interactúen y revivan el sentido de compartir una mesa. La misión de Stella Artois es ayudar a generar esa conexión auténtica a través de la conversación, la comida y la buena cerveza. Es muy alentador saber que lograremos dar la cena más fascinante del mundo a una chilena y que podrá reunirse con quien admira para vivir momentos inolvidables”, comenta Daniella Rivera, Brand Manager de Stella Artois en Chile.

María Soledad tendrá la oportunidad de vivir una noche única que guardará para siempre, compartiendo con el ídolo del fútbol internacional, además de Mattt Damon, Ludacris y otros increíbles rostros de la pantalla grande.