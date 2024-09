El descargo de Mauricio Medina contra familiares y amigos en su cumpleaños: “Pocos se quedaron después de mi amputación”

Este lunes, el exDinamita Show Mauricio Medina, celebró su cumpleaños número 58 con una publicación en su cuenta de Instagram que generó una oleada de reacciones entre sus seguidores y en el mundo de la comedia. El humorista reflexionó sobre la compleja situación que ha vivido en el último año, tras la amputación de uno de sus pies debido a complicaciones de la diabetes.

PUBLICIDAD

El comediante, que alcanzó gran popularidad con su personaje “El Indio”, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida el año pasado cuando, a raíz del avanzado estado de su diabetes, sufrió una grave descompensación que lo llevó al coma y, eventualmente, a la amputación de uno de sus pies. Este episodio no solo puso en riesgo su vida, sino que también generó cambios significativos en su círculo personal.

“Hoy es un gran día, pude cumplir un año más, estoy con las personas que me valoran y poco a poco retomo mi carrera con un show que cada día crece en todo sentido”, comenzó su mensaje, mostrando gratitud por haber superado el difícil trance de salud y por retomar su vida profesional.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su sincera reflexión sobre las relaciones personales que se han visto afectadas desde que sufrió la amputación. Medina expresó su desilusión con algunas personas que solían ser cercanas, pero que se distanciaron durante su proceso de recuperación. “La vida poco a poco se encarga de poner las cosas donde corresponden. Me hubiese gustado celebrar con todos los que para mí son importantes, pero la vida a veces no quiere ni puede darte lo que quieres”, escribió.

Mauricio continuó su mensaje señalando que solo un pequeño grupo de familiares y amigos se mantuvo a su lado durante el proceso más crítico de su recuperación. “Pocos de mi familia continúan apoyándome, también pocos son los amigos que quedaron después de mi amputación, pero los que están se han portado la raja” , comentó, destacando la lealtad de quienes no lo abandonaron.

Dentro de este selecto grupo, el comediante mencionó a colegas del medio humorístico como Rubén González, Rodillo Abarca y Gato Juanito, así como a su fallecido amigo Claudio Reyes, a quienes agradeció por estar presentes en los momentos más duros. Pero sin duda, las palabras más conmovedoras estuvieron dirigidas a su esposa, Lisette, a quien dedicó un emotivo homenaje.

“Nunca dejó de tirar el carro, no me abandonó en ningún momento y se transformó en el pie que me falta” , escribió, haciendo una metáfora sobre la forma en que su esposa ha sido su sostén durante todo el proceso. “Le prometo tratar de estar en todo momento, porque me enseñó el verdadero significado de las palabras amor y sacrificio”, añadió Medina.

Como era de esperar, la publicación se llenó de saludos y comentarios en apoyo al artista, sin embargo, minutos después, Medina limitó los comentarios del post.