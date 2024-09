“Voy a mostrar weno”: Pincoya alista su debut en plataforma para adultos

La Pincoya Sin Glamour anunció este lunes con bombos y platillos su pronta llegada al mundo de las plataformas para adultos. Fue durante su participación en el matinal de CHV “Contigo en la Mañana” que la chilota dio a conocer que no se quedará atrás y pronto la veremos mostrando sus atributos en internet.

Todo ocurrió cuando la finalista de la primera temporada de Gran Hermano Chile acudió al estudio de “Contigo en la Mañana” para cocinar un buen pebre con sopaipillas, junto a la Monse Álvarez, Roberto Cox y la destacada meteoróloga del canal Allison Göhler.

En medio del especial de cocina ad portas de la llegada de las Fiestras Patrias XL, la chilota soltó en vivo: “Voy a mostrar weno”. Sin tapujos, dejó claro que su próximo proyecto es sumergirse en el mundo del contenido para adultos.

Desde su salida del reality, la exconcursante de Gran Hermano no ha perdido tiempo. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido con sus seguidores los detalles de los “arreglitos” que se ha realizado en preparación para su debut en la plataforma.

Hace pocos días, reveló que se sometió a un procedimiento estético en su rostro conocido como lipopapada, diseñado para eliminar el exceso de grasa del cuello y rejuvenecer el aspecto facial. “Me hice un merequetengue en el cogote”, explicó en un video donde aparecía con un parche en la zona tratada.

Además, la Pincoya mencionó que deberá someterse a varias sesiones de drenaje linfático como parte de su recuperación. “No sé si es bueno o no, pero me tendré que aguantar. Cierto. No duele, son cinco sesiones”, aseguró a CHV Noticias.

Desde su paso por Gran Hermano Chile, Jennifer ha mostrado interés en explorar diferentes áreas del entretenimiento. Aunque para muchos su anuncio fue inesperado, la influencer ha dejado claro que está decidida a probar nuevos caminos.