“Yo vine sola y con un objetivo súper claro”: Faloon Larraguibel está dispuesta a traicionar a sus amigos de encierro para triunfar en “¿Ganar o Servir?”

Faloon Larraguibel dejó claro que está dispuesta a todos para llevarse el triunfo en el reality “¿Ganar o Servir?”, de hecho, aseguró que estaría dispuesta a traicionar a sus compañeros puesto que al encierro uno llega en solitario y se va de la misma forma.

Las declaraciones de la exchica “Yingo” se dieron mientras estaban participando en una nueva actividad junto a Karla Constant y Matías Vega, en donde realizaron diversas preguntas a los participantes.

“Si tuvieras la posibilidad de ganar este reality, pero para eso tuvieras que traicionar a tus amigos o amigas, ¿lo harías?”, le consultó la animadora.

“Por supuesto que sí”, respondió Faloon sin titubeos. “Yo vine sola y con un objetivo súper claro, una meta y nadie va a sacarmelo. Lo que tenga que hacer por ese premio para mí y para mis hijos, lo voy a hacer”, sostuvo Faloon, quien obtuvo el apoyo de Botota Fox en esta pasada puesto que pensaban lo mismo.

Mientras tanto, Oriana Marzoli y Fran Maria dijeron que “jamás” lo harían.

“No tengo amigos aquí”

Llegó el turno de Gala Caldirola, a quien le tocó votar para eliminar a dos de las cuatro finalistas, usó eso como justificación. “Para mí la lealtad está por encima de la plata, y a pesar de que los quiero mucho a Faloon y Botota, no comparto esto con ellos”, argumentó.

Botota reaccionó hostilmente, tratando a la española de “falsa”. “Esto es una competencia. Vamos a ver quién es amigo afuera”, sostuvo.

Tras la actividad, la discusión sobre la lealtad continuó. “Para mí a las personas que les tengo cariño, es cariño de verdad. Y no voy a ser desleal a quien le tengo cariño. La lealtad no se ve en un juego sino en la vida”, sostuvo Gala mientras conversaba con Botota, Faloon y Pangal Andrade.

Por su parte, la exanimadora no estuvo de acuerdo con las palabras de su compañera: “Eso es cuando te conviene no más, porque tú has votado por mí. Yo no tengo amigos aquí, pero sí gente que estimo mucho y que cuido, pero no les debo fidelidad ni lealtad”, le reclamó de vuelta.