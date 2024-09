Daniela Bonvallet desclasificó romance con Jorge Valdivia y la reacción de su padre cuando supo que le fue infiel

La hija del fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, Daniela Bonvallet, desclasificó un antiguo romance con el ex futbolista Jorge Valdivia, en los tiempos cuando jugaba en el club Universidad de Concepción.

Según contó en el programa Toda va a estar bien de Vía X, ella tenía una amiga que pololeaba con un futbolista de ese equipo y le pidió que le consiguiera un compañero.

“Fue un pololeo de cuatro o seis meses, él estaba en la Universidad de Concepción. Yo tenía una amiga que pololeaba con un niño de la Universidad de Concepción, y yo le dije ‘consígueme un 10′, pero era una talla”, reveló.

Incluso, contó cómo fue la desinhibida forma que el Mago le pidió pololeo, a viva voz.

“Pinchamos y me pidió pololeo por un altoparlante de un bar. Agarra el micrófono y me pide pololeo, ahí baja y yo le digo ‘sí, claro, pololeemos’”, recordó tras el romance de hace 20 años atrás.

“La cosa es que no sé cómo mi papá se enteró y mi papá lo llama por teléfono. Le dice ‘hola, ¿estai pololeando con mi hija?’. Lo llamó al aire (en la radio)”, agregó.

El llamado de Eduardo Bonvallet

Y como era de esperar, cuando Bonvallet padre se enteró encaró al jugador para que se portara bien con su hija, pero todo en buenos términos. Entre caballeros, como diría él.

“Dijo ‘sí, estoy pololeando con su hija’. Y mi papá le dijo ‘pórtate bien’. Después lo conoció, se saludaron de beso en la mejilla. Mi papá lo saludó sabiendo lo que iba a ser, lo saludó casi como si estuviera saludando a Messi. Sabía lo que era como futbolista. Aunque terminamos, siempre le tuvo cariño a Jorge”, complementó.

Pero, a pesar de la advertencia, Valdivia hizo caso omiso y le fue infiel a Daniela.

“Fue difícil, porque encontrar a alguien en un engaño, es fuerte. Él estaba en su casa, yo llegué en un mal momento, donde no tenía que llegar. Le dije a mi viejo y me dijo: ‘¿qué esperabai? Si es futbolista, además tiene cuatro o cinco años menos que tú. Después se va a buscar una más joven, es un futbolista’. Me retó a mí”, sentenció, consignó 24 Horas.