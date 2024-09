“Estoy profundamente arrepentido”: suspenden juicio en contra de Roberto Dueñas por amenazas a juez de La Serena y a su hijo menor de edad

Roberto Dueñas obtuvo este lunes una salida alternativa al juicio que se inició el año pasado en su contra por realizar amenazas en contra de un juez de La Serena y su hijo menor de edad, en el marco del estallido social.

Fue en el contexto de las manifestaciones de la ciudadanía en el norte del país y la acción de Carabineros que el exesposo de Marlén Olivari amenazó al magistrado Juan Carlos Espinoza luego de una resolución dictada por el juez en 2019.

Las disculpas públicas de Roberto Dueñas

En la ocasión, Dueñas también entregó información sensible en su programa radial respecto del establecimiento educacional donde estudiaba el hijo del juez, promoviendo de esa forma “actos de hostilidad o futuras agresiones en contra del menor”, según consignó el Poder Judicial.

Fue el magistrado Pedro Pablo Castro quien dio cuenta este lunes del acuerdo entre las partes que permitió la suspensión condicional del juicio en contra de Dueñas, cuya salida alternativa le impedirá por un año acercarse a la víctima y a su domicilio.

Opens in new window Roberto Dueñas. Fuente: X @f3lipeaks.

Otras medidas que le fueron indicadas al empresario radial fueron la de “fijar un domicilio e informar al Ministerio Público en caso de cualquier cambio”, junto a obligación de pedir disculpas públicas en el mismo medio en que profirió las amenazas en contra del juez y su hijo dentro de un plazo de 30 días.

En la audiencia, además, el propio Dueñas debió disculparse por haber cometido “un grave error” al emitir sus dichos.

“Quiero comentar que en el marco del estallido social, en un país muy convulsionado, yo cometí un gran error y ese gran error, fue dar algún antecedente del hijo del señor juez”, recordó el empresario radial.

“Error del cual estoy profundamente arrepentido, porque yo también soy padre y estoy envuelto en el escrutinio público y siempre he tratado y he buscado que mi familia, mis hijos no sean tocados, así que entiendo perfectamente su posición y vuelvo a reiterar las disculpas”, dijo.

“En su minuto las pedí por la radio y las volveré a pedir. Cuando me di cuenta del error que había cometido, le envié incluso una carta al colegio, solicitando las disculpas, pero se entiende perfectamente, insisto, fue un error grave cometido y a través de esto, pido las disculpas del caso y me comprometo también a enviar las disculpas tal como están acordadas”, finalizó.