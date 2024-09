“Feliz hubiese sido el Pelluco”: actor Etienne Bobenrieth se sincera sobre los remakes de teleseries y reconoce que le gustaría participar en uno

Hace pocas semanas Mega confirmó el elenco que dará vida al remake de la icónica teleserie de inicio de los 2000, “Amores de Mercado”, donde el actor Pedro Campos tendrá la misión de interpretar el doble papel de “Pelluco” Solís y su hermano gemelo Rodolfo Ruttenmeyer.

PUBLICIDAD

Sobre lo anterior, el también actor Etienne Bobenrieth -que actualmente interpreta a Rubén en la teleserie de la tarde de Mega, “Juego de Ilusiones”-, se sinceró contando que le hubiese encantando hacer el rol del Pelluco porque lo considera un gran desafío, añadiendo que entiende que quizá está “muy viejo” para hacer ese papel.

“Feliz participaría de algún remake”

“Feliz hubiese sido el Pelluco. Miedo, mucho miedo, pero creo que estoy muy viejo para el Pelluco. Me hubiese gustado el desafío, creo que va a ser para el Pedro (Campos) una sacada de chucha, va a ser mucho trabajo. A mí creo que me hubiese dado miedo, pero lo hubiese hecho. Me gustan los desafíos”, señaló sobre el personaje que tiene una alta dificultad.

En tanto, sobre los remake de teleseries de la denominada “época de oro” de TVN, Etienne Bobenrieth indicó que es difícil no hacer la comparación con la original.

“Es muy difícil verlo con ojos de no remake entonces uno compara. Si uno entra en la comparación, no sé si les favorece a las de ahora. Creo que el ojo es muy crítico con eso porque uno que vio todas esas teleseries… Me parece un súper buen ejercicio y me gusta que se rescate la época de oro de alguna manera, porque las ideas eran super buenas. Yo feliz participaría de algún remake”, dijo el intérprete.

Además, al ser consultado sobre en qué remake le gustaría estar, el actor aseguró que le encantaría ser parte de un nuevo “Estúpido Cupido”, teleserie de época que fue protagonizada por Claudia di Girolamo y Francisco Reyes en 1995.

“Es de época y hace falta comedia. Era livianita, alegre, historias de amor simple, un poquito más blanco. Hace falta eso”, aseguró Bobenrieth.