“Infiel no sé cuánto tiempo”: Aránguiz barrió el piso con Kaminski y lo echó al agua por ser cliente de un night club

La panelista de Sígueme, Daniela Aránguiz, respondió con todo a Francisco Kaminski luego de que la tratara de mentirosa, por decir que su pareja Camila Andrade era “pauteada” por la producción de Gran Hermano.

Fue a través de la red X que una usuaria, puso en duda las palabras de la exMekano y la trató de payasa. Publicación donde etiquetó al locutor radial. Fue ahí que él aprovechó el vuelo y escribió que “Daniela Aránguiz haciendo lo que mejor sabe hacer: mentir”.

Pero, bastaron esas palabras para desatar la furia de ella, quien aprovechó de desclasificar algunos supuestos secretos que tenía del exanimador de La Red.

“Mira Francisco Kaminski, lo primero. Tú a mí no me puedes tratar de mentirosa cuando eres el rey de los mentirosos. Le mentiste a tu exesposa y fuiste infiel no sé cuánto tiempo”.

También, cuestionó su argumento de que nunca se involucró con Camila Andrade mientras estaba con Carla Jara “sabes perfectamente que sí”, le recalcó.

“Cafiche y aprovechador de mujeres”

Finalmente, no conforme con su alegato, lo echó al agua por ser cliente de un club para adultos y lo trató de la peor manera.

“Te recuerdo también que una de mis mejores amigas que es dueña de un night club que tú también eras cliente y estabas casado. ¿Quieres hablar? Hablemos. Eres el rey de los mentirosos, cafiche, aprovechador de las mujeres, y más encima no te preocupas de lo que realmente deberías preocuparte y andas buscando excusas que no puedes cumplir tus responsabilidades. A buen entendedor, pocas palabras”, sentenció dejando la conversación hasta ahí para no involucrar a otras personas.

La palabras de Kaminski a Camila Andrade

“¡Eres extraordinaria mi amor! ¡Lo lograste!”, escribió de entrada mediante una publicación en su cuenta de Instagram, tras la eliminación de Andrade de Gran Hermano.

“(Eres) valiente, te admiro y te amo mucho @cmiandrade tú puedes con todo. Qué lindo que la gente se dio la oportunidad de conocerte como persona en el día a día”, expresó, agregando que “te vas con la frente en alto y más fuerte”.

“Acá estamos y estaremos siempre para ti. Me siento muy orgulloso de cómo eres amor mio, eres un ejemplo de resiliencia. Te adoro”, cerró el locutor de radio.