“La gente empezó a decir ‘ah, parece que es tongo, porque el loco no le da color’: Julio César Rodríguez cree que CHV se molestó con él

En el podcast ‘Seré Weón’, Julio César Rodríguez recordó el momento en que fue víctima de una encerrona y cómo lo dio a conocer en el matinal de CHV. “Me apuntaron con una pistola en la cabeza”, comenzó diciendo la mañana del martes 10 de septiembre, ante la sorpresa e impacto de sus compañeros del programa.

En la oportunidad, el conductor y periodista relató que fue abordado por cuatro sujetos que estaban tapados con gorros, a quienes “se les veían los puros ojos”, a quienes inicialmente había saludado amablemente porque pensó que lo habían reconocido. Sin embargo, los sujetos querían robarle el automóvil, el que se llevaron con todas sus pertenencias.

En el podcast, Rodríguez manifestó que “le pude haber dado el medio color. De hecho, yo creo que en algún momento hasta se enojaron conmigo porque le di cero color”.

“La gente empezó a decir ‘ah, parece que es tongo, porque el loco no le da color’; ‘parece que es mentira, porque cómo no está asustado ni tiene rabia’”, dijo.

De esta forma agregó que “yo creo que ya estoy más viejo, entonces las cosas en mi vida pasan por otras cosas”.

Una nueva encerrona

De acuerdo a lo relatado por JC Rodríguez, esta es la cuarta vez que sufre una encerrona, siendo la única en la que le han logrado robar el automóvil.

“Estaba parado para doblar, tenía que virar para devolverme, tenía que devolverme hacia Vespucio, entonces tenía que hacer una maniobra y ahí se ponen... Yo los vi al lado, cuando tu ves la pistola uno dice para que vas a acelerar y se llevaron todo”, siguió relatando Rodríguez.

En tanto, agregó que venía de dejar a un amigo en su casa, por lo que “volví para que me pidieran un auto”, todo esto ante el impacto de sus compañeros que le preguntaron si los sujetos lo reconocieron o no al momento del asalto, lo que él respondió diciendo que “no creo que me hayan reconocido”.