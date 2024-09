“Me hubiese gustado que fuera más honesta”: Cami Andrade reaccionó a feroz pelambre de Michelle Carvalho en Gran Hermano

Tras su reciente eliminación de Gran Hermano Chile, Camila Andrade ha dado mucho de qué hablar. La ex Miss Chile, quien fuera una de las figuras más destacadas del reality show, finalmente tuvo la oportunidad de ver varios momentos de la convivencia que se perdió durante su estadía en la casa, incluyendo una conversación entre Michelle Carvalho y Patricio Esteffan, en la que la modelo brasileña hizo fuertes comentarios sobre Andrade y su relación con Francisco Kaminski.

En el video que se le mostró, Michelle Carvalho insinuaba que Camila se benefició al estar en su grupo dentro del reality.

“Sé honesto y claro, ¿tú crees que no le convenía estar conmigo en el grupo que está? Protegida, querida... o sea, es obvio, uno tiene que tener la visión de todo”, le mencionó a su compañero. “Yo no la quería en el grupo y quien la dejó entrar fue la Chama”, se escucha decir a Carvalho, dejando en claro su postura ante la participación de Andrade.

Pero eso no fue todo, enseguida la brasileña lanzó sus dardos en contra del propio Kaminski. “ Afuera, si ella sigue de pareja con el gallo (Kaminski), yo no la vería (...) Yo no la quiero ver afuera, no me interesa. Acá es buena convivencia, buen juego”, afirmó la chica reality.

“No somos amigas, tenemos buena convivencia de reality, de casa. Yo tengo clarísimo quienes son mis amigos, no es parte de mis amigos”, sentenció la brasileña.

Ante estos comentarios, Camila no se quedó en silencio. En entrevista con Diana Bolocco y el panel tras su salida del reality, la exMiss Chile expresó su sorpresa por los dichos de Carvalho. “Me sorprende absolutamente. Nunca voy a entender a la gente que no es capaz de decirte las cosas en la cara” , declaró de entrada, añadiendo que: “Creo que somos gente adulta, con un criterio más o menos formado”.

“¿Cómo voy a estar yo mendigando una amistad?”

Camila destacó que, aunque no esperaba que todos en la casa compartieran su manera de pensar o sentir, sí valoraba la honestidad y la frontalidad en las relaciones. “Estamos en una competencia que partimos 22 personas, y si hay algo que no le parece o simplemente no tiene interés de relacionarse conmigo, está en todo su derecho”, sostuvo.

Cuando Bolocco le preguntó si le dolían las palabras de Michelle, Andrade fue clara: “Me dolería que una de mis amigas me dijera algo así. No es mi amiga y nosotras lo conversamos. Ella tampoco me considera una amiga”. En este sentido, Camila dejó en claro que no estaba interesada en forzar ningún tipo de relación dentro o fuera del reality: “¿Cómo voy a estar yo mendigando una amistad? Lo lamento bastante, me hubiese gustado que ella hubiese sido más honesta”.

Con estas declaraciones, Camila Andrade cerró el tema, subrayando que ella no comparte las mismas formas. “No van a encontrar ninguna imagen mía pelando a Michelle, ese no es mi estilo, soy más de ir de frente”, concluyó.