“No estoy preparada para estar con alguien”: Paula Pavic se sinceró tras la ruptura de su fugaz relación con Cristian Sales

La coach y relacionadora pública Paula Pavic, quien vivía su primera relación tras el divorcio con el extenista Marcelo Ríos, dio a conocer que el fugaz amor que tuvo con el publicista Cristián Sales, se terminó. Solo dos meses bastaron para que ambos tomaran caminos distintos.

El pasado 8 de agosto comenzaron a pololear, algo que no logró calzar e hizo que decidieran dejar la corta relación. Y en esta jornada, Pavic se sinceró al medio Las Últimas Noticias (LUN), donde contó algunos detalles sobre los altos y bajos de la travesía amorosa con la expareja de la actriz Ingrid Parra.

Respecto al cuestionamiento que le hizo LUN acerca de qué fue que cambió en la relación, Paula sostuvo que “ me encantaba, pero en el minuto en que siento que tengo que hacer algo o él tiene que hacer algo por esa sensación del deber, quiere decir que las cosas no están fluyendo . Puede que me equivoque, pero no tengo miedo a no cumplir con las expectativas y tampoco quiero que el otro espere cosa de mí que él quiere. Él se merece atención y tiempo”.

Acerca de si ella se sentía preparada para volver a darle una oportunidad al amor, Pavic detalló que “siento que esta situación fue un indicador de que no estoy preparada para estar con alguien . Quizás cuando lo logre y me sienta satisfecha con lo que estoy haciendo, en lo que me estoy realizando, baje mi intensidad en ese lado. Por ahí me decían que quizás lo había contado demasiado rápido”.

La coach también ahondó en que estas son cosas que pasan, que a veces resultan y otras no. Aseguró que, antes de forzar una relación que –quizás– no tendrá buen destino, prefiere soltar.

“A mí me gustaría un Cris en mi vida, él es el hombre perfecto en todo el sentido de la palabra, y eso que sólo hablamos por WhatsApp, pero quién sabe. Yo por el momento no puedo pedirle que él cambie para estar conmigo”, sentenció la emprendedora de 42 años tirándole flores a su expareja.