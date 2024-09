“Para mí es un juego y jugaré”: Angélica Sepúlveda se tentó y firmó con plataforma para adultos

Tras su salida de Gran Hermano, se especulaba que Angélica Sepúlveda regresaría eventualmente, al menos así lo había dado a entender la “Fierecilla”, pese a ser ella quien renunció hace un par de semanas. Sin embargo, al parecer ese proyecto no llegó a puerto y ahora se alista para un nuevo desafío laboral.

Según lo confirmó la propia chica reality a través de su cuenta de Instagram, tras no recibir ofertas para reingresar al reality de Chilevisión, decidió apostar por un nuevo proyecto. “Chiquillas y chiquillos lindos no soy andar con rodeos, así que lo cuento ahora y lo celebro feliz. Recién salí de GH y me han aparecido muchas ofertas. Mi idea era volver sí o sí al reality y continuar el juego que me faltaba, pero nunca más me respondieron mis jefecitos, quizás están enojados por lo que he contado, pero yo no miento, me la jugué, ellos lo saben, pero no me mostraron, yo los quiero mucho y les deseo éxito en lo que queda del programa”, reveló en su cuenta de Instagram.

“Tuve una semana muy linda, me dediqué a recibir propuestas, escuchar mi corazón y plantear mi futuro en un año más y decidí volver a vivir en la capital y facturar”, declaró la “Fierecilla”, dando a conocer que planea mudarse con petacas y maletas a Santiago de Chile. De esta forma, con bombos y platillos, la “Fierecilla” anunció que debutará en el mundo del entretenimiento, y en específico en una reconocida plataforma de contenido para adultos.

“A las oportunidades no se les da tanta vuelta y siiii, seré parte de una plataforma de fotos, fotos que aún no se deciden cómo serán, pero para mí es un juego y jugaré” , confirmó la exparticipante de Gran Hermano.

La Fierecilla debutará en Onfayer

Se trata de Onfayer, la plataforma de pago donde ya forman parte figuras destacadas de la farándula nacional, como Faloon Larraguibel, Alejandra Díaz e incluso la propia archienemiga de Angélica, nada menos que Fanny Cuevas.

En ese sentido, aseguró que aún el proyecto está en pañales, por lo que todavía debe definir un montón de cosas, incluídos, probablemente, algunos cambios físicos. Recordemos que por estos días, Sepúlveda mostró su nuevo look, luciendo un cabello mucho más largo de lo que mostró en el reality. Además, tras su salida, confesó que le gustaría quitarse algo de grasa abdominal, probablemente para sentirse más segura en sus próximas sesiones de fotos para Onfayer.

En el medio La Hora, compartieron algunos detalles exclusivos sobre el tipo de contenido que le gustaría entregar a sus suscriptores: “Quiere jugar con la ropa, empezar vestida y terminar en ropa interior, algo que se adecue a su personalidad. Ella ha dejado claro que se quiere divertir” .

“Ella está analizando bien la oferta, le interesa que la mujer se atreva, y que más que los hombres, las mujeres sean su público. Quiere que las mujeres se atrevan, y dejen atrás los estereotipos”, reveló la fuente.

“Me prepararé con todo”

“Me prepararé con todo lo que me pidan, les iré contando y mostrando todo el proceso de cambio, estoy muy entusiasmada, mi gran amigo y hermano Aldo Rodríguez ha sido fundamental, me escucha y alienta que no retroceda y junte las lucas para mi sueño, un sueño que me puede traer lágrimas en el camino, pero algo en mi interior me dice que esta vez se cumplirá”, declaró la mujer oriunda de Yungay.

Finalmente concluyó con un sentido mensaje de Fiestas Patrias y por supuesto, de agradecimiento para sus seguidores. “Les deseo unas maravillosas fiestas patrias a todos, disfruten, coman rico, bailen, la vida es hoy. Gracias por la rica energía que me envían, Dios triplique en ustedes lo que desean para mí”, cerró.