“Yo voy a seguir siendo yo”: Patricio encaró a Carlyn por el mensaje que le dio tras su ingreso por el ‘congelado’

En otra de Gran Hermano, el reingreso de Carlyn Romero a la casa-estudio ha causado diversas controversias en más de algún participante. Y en esta oportunidad, el periodista Patricio Esteffan fue el elegido para cambiar puntos de vista con la exTopChef Vip.

PUBLICIDAD

Ambos jugadores nunca se caracterizaron por mantener una buena relación, al menos no de amistad, solamente mantenían la cordialidad. Pero la misma Carlyn tocó el tema de lo ocurrido tras su épica entrada mediante la dinámica del “congelado”.

En ese entonces, pocos se salvaron de los jugosos dichos que dejó la participante venezolana luego de su paso por las instalaciones bonaerenses. Le habló a Chama, a Michelle, a Linda, a Camila Power, y de los hombres, el más cuestionado fue Patricio, a quien le cantó una parte del tema musical de Pablo Chill-E titulado Gitana: “De allá pa’ acá, de allá pa’ acá” .

Aquel mensaje que Romero le soltó en su cara hacía referencia a que, según más de un jugador, Patricio era el “lleva y trae”, le decían “el cartero”, puesto a que estaba donde calentaba el sol y tenía sus conventillos.

Y justamente respecto a esto, ya con la participante venezolana de vuelta en “La casa más famosa del mundo”, Carlyn y Patricio tuvieron algunas diferencias. Esteffan le aclaró lo siguiente: “te voy a explicar pa’ que me entendai’, porque esta wea tiene un cronograma pa’ mí... pero pa’ mí al principio era chistoso, después llegó Angélica, ¿te acordai’? entonces empecé a ver ‘chucha ¿cómo me estarán dejando afuera?’ Yo nunca me puse el poncho de que yo llevaba de aquí pa’ allá y de allá pa’ acá. Yo siempre que escuchaba algo feo de acá se lo comentaba a los míos, pero nunca llevé de aquí pa’ allá y de allá pa’ acá. Entonces, me cayó muy mal. A mí me dolió igual y me afectó” .

Posterior a esto, Carlyn le cuestionó a Patricio acerca de su estrategia; ella quería entender de qué forma está jugando y cómo seguiría evolucionando en el reality mientras durara. Por su lado, Patricio le aseguró que “yo voy a seguir siendo yo” y que “nunca he tenido un plan, en la vida”.