“¿Cuál es el problema?”: Faloon Larraguibel rompió el silencio tras ser captada junto a Julio César Rodríguez

Faloon Larraguibel, actual participante del reality “¿Ganar o Servir?”, se encuentra en el ojo de la polémica luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto al reconocido conductor Julio César Rodríguez. La imagen dio pie a rumores de un supuesto romance entre ambos, y fue ampliamente comentada en programas de farándula y redes sociales.

PUBLICIDAD

Fue en el programa Que te lo digo, conducido por el periodista Luis Sandoval, que se mostró la fotografía en cuestión. Sandoval, al referirse a la imagen, comentó: “Este era un secreto… nadie podía sacarles una fotografía, nadie podía filmarlos. De hecho, tengo entendido que mandaron a borrar una fotografía de ellos dos juntos” . El panelista también agregó que, según sus fuentes, esta no sería la primera vez que Larraguibel y Rodríguez han sido vistos juntos en eventos.

“Tengo la fotografía que me filtraron (…) Julio invita a Faloon para que lo acompañe, no hubo fotos, nada, para que no existiera ningún registro. Tengo entendido, y finalmente, me dicen que no es la primera vez que habrían salido juntos, ya habrían ido a un concierto anteriormente”, continuó el periodista, generando más especulaciones en torno a la supuesta relación entre ambos.

La fotografía, que aparentemente fue tomada en un evento de lanzamiento de perfumes, desató una ola de comentarios en redes sociales y en otros programas de espectáculos. En el panel de Que te lo digo, también hablaron que Faloon podría “encajar” en el perfil de mujeres con quienes Julio César Rodríguez ha tenido relaciones en el pasado, mencionando a figuras como Laura Prieto, con quien el animador tuvo una relación pública.

Sin embargo, hasta ese momento ni Julio César Rodríguez ni Faloon Larraguibel se habían pronunciado al respecto, lo que alimentó aún más los rumores.

Faloon rompe el silencio

Finalmente, este martes Faloon Larraguibel decidió responder de manera directa a los comentarios y aclarar la situación a través de sus redes sociales. La exparticipante de Yingo compartió un mensaje aclarando la supuesta relación romántica que tendría con el conductor de “Contigo en la Mañana”.

“¿Los pillaron haciendo qué? ¡Nada! Nos encontramos en un evento, ¿cuál es el problema? No necesito ningún hombre que me dé dinero, para eso trabajo”, escribió Larraguibel en la publicación difundida por el portal Infama, poniendo fin a las especulaciones y dejando claro que su encuentro con Rodríguez no tiene nada de romántico.