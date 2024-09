Jennifer Lopez y Sean “Diddy” Combs fueron una de las parejas más comentadas de Hollywood a fines de los años 90 y principios de los 2000. Su historia de amor comenzó en el set del video musical de “If You Had My Love” en 1999.

En ese momento, Diddy estaba saliendo de una relación con Kim Porter, que terminó ese mismo año. La química entre Lopez y Diddy fue instantánea, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más seguidas del espectáculo.

Jennifer Lopez y Sean “Diddy” Combs: Así fue su relación amorosa

Uno de los momentos más destacados de su relación fue en la ceremonia de los Grammy de 2000. Jennifer Lopez deslumbró con un icónico vestido verde de Versace mientras Diddy la acompañaba como su pareja. El vestido se convirtió en un hito de la moda, y Diddy más tarde recordaría cómo ese momento marcó un cambio significativo en la moda, destacando lo impresionante que estaba Lopez.

Sin embargo, la relación no duró mucho. A principios de 2001, Lopez y Diddy rompieron. En una entrevista con Vibe en 2003, Lopez reveló que la falta de fidelidad de Diddy fue la principal razón de su ruptura. Aunque nunca lo sorprendió en el acto, su intuición y las actitudes de Diddy, como ir a clubes y no regresar a casa, erosionaron su confianza y finalmente llevaron al fin de la relación.

A pesar de la ruptura, Lopez y Diddy han mantenido una relación amistosa a lo largo de los años. En 2018, se encontraron en la fiesta de la residencia de Lopez en Las Vegas, y en 2021, Diddy compartió una foto nostálgica de ellos en Instagram.

Sin embargo, Diddy aclaró que su intención no era causar controversia, sino simplemente recordar viejos tiempos con una amiga. En su documental de 2024, The Greatest Love Story Never Told, Lopez abordó experiencias de relaciones difíciles del pasado y mencionó ser maltratada en algunas de ellas. Aunque no especificó a quién se refería, el documental ofreció una visión más profunda de sus vivencias personales y las lecciones aprendidas.