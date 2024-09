“Me arruinaron el pelo”: iCata acusó a estilista de estropearle su cabello durante campaña publicitaria

La exparticipante del reality Gran Hermano 1, Catalina Salazar, conocida como iCata, acusó la negligencia de un estilista que le estropeó el color de su cabello, tras aplicarle un producto de tintura durante una campaña publicitaria, asegurándole que se saldría con el lavado.

PUBLICIDAD

A través de un video de Tik Tok mostró cómo le quedó su pelo, el cual tenía de color claro.

“Me arruinaron el pelo. Ayer fui a grabar un campaña que era un look como bueno y un look como malo”, partió contando y explicó que en el look de villana propuso usar una peluca, que es lo que siempre hace. Pero, le insistieron que usarían un producto para tapar las canas y le aseguraron que no le cambiarían el color.

“Le pregunté un montón de veces al estilista ‘¿estás seguro?’, ‘sale con agua, tranquila no pasa nada’”, le recalcaron.

“Yo ya me sentía tonta preguntándole si iba a quedar con el pelo manchado. Bueno, me aseguraron que no. Y aquí estoy, con el pelo manchado”, reclamó.

Sus temores se hicieron ciertos cuando llegó a su casa y se dio cuenta que sí le había quedado teñido.

“Ayer en cuanto volví del rodaje me lavé el pelo con todos los champús posibles, mecha por mecha. Salió bastante, pero el pelo quedó claramente opaco, tieso”, lamentó puesto que tenía varios trabajos listos, lo cuales no podrá realizar.

PUBLICIDAD

“Tenía proyectos con el color de pelo claro, entonces sí es importante para mí. Chao las campañas”, concluyó frustrada.

Chao melena rubia

Fue en enero de este año cuando la influencer mostró en su Instagram que decidió dejar la melena rubia platinada y optó por unas extensiones con trenzas.

La primera foto que compartió fue en el restaurante ‘In Temuco’, ubicado en el Hotel Dreams, donde se apreciaba su nuevo estilo.

“Mañana les muestro bien mis trenzas, pero les adelanto que me las hice en Trenzas Temuco y son lo máximo”, escribió en otra historia de la red social.

El local publicó una fotografía completa del cabello de iCata, pero por la posterior, en donde se aprecia el largo hasta la cintura y la forma de las trenzas.