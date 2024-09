“Si me ofrecieran un Gran Hermano en otro país...”: Constanza Capelli no descarta una nueva experiencia de telerrealidad

Constanza Capelli, modelo y bailarina de 27 años, quien fue la flamante ganadora de Gran Hermano Chile 2023 –segunda participante en nuestro país que logra triunfar en un programa de telerrealidad por votación del público–, no ve con malos ojos el hecho de volver a ingresar a algún reality.

La number one de la temporada debut del encierro del “ojo que todo lo ve”, hoy se encuentra trabajando en Chilevisión. Específicamente, está a cargo de protagonizar –junto al periodista Juan Pablo Queraltó– los viernes de Espiando La Casa durante la fiesta semanal que tienen los jugadores. Además, Capelli participa del panel de Gran Hermano junto a Nicolás Quesille y Michael Roldán.

Y en las últimas horas, Cony conversó con el medio Lima Limón –bajo el contexto de un evento de Guess– acerca de si en su futuro tendría espacio para encerrase nuevamente en un programa de telerrealidad: “No podría descartarlo, pero siempre en Gran Hermano. Yo creo que lo he pensado y si me ofrecieran un Gran Hermano en otro país, sí lo aceptaría porque me gusta mucho el formato” .

“Pero siempre me pasa –y esto no es por ponerme la bandera ni porque trabajo con el canal– pero debo decir que Gran Hermano es el reality que a mí me gusta: me acomoda, lo encuentro real y es la televisión que yo creo que yo quiero ver, que son personas reales, normales, reales, teniendo acciones y reacciones humanas, y eso me gusta a ver”, añadió la ganadora de GH 2023 con el 43,99% de lo votos.

Sumada a estas palabras, ante el medio mencionado, Constanza se refirió respecto a un ingreso en solitaria, no junto a un amor: “Nunca con una pareja, yo no lo recomiendo porque creo que ya uno se pone en una situación súper vulnerable a uno entrar de manera individual”.