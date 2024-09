La Pasión de Cristo 2: lo que se sabe sobre le inesperada secuela del famoso filme

Desde hace algunos años, los rumores de que una secuela de “La pasión de Cristo” (The Passion of the Christ) estaba siendo considerada y ahora han comenzado a tomar fuerza nuevamente.

Fue durante la pandemia en 2020 que los rumores de que la famosa –y polémica– cinta dirigida por Mel Gibson podría estar volviendo a la pantalla con una nueva expansión e, incluso, los rumores también apuntaron a que el actor y director volvería a estar asumir el cargo de dirigir la película.

¿Qué se sabe sobre una posible secuela de “La pasión de Cristo” de Mel Gibson?

De acuerdo a la agencia de noticias Italpress, Mel Gibson se encuentra en Malta con un equipo de producción buscando locaciones para el rodaje de la secuela, que por ahora ha sido bautizada “The Passion of the Christ: Resurrection”.

El sitio detalla que la visita de Gibson forma parte de un plan de viaje de cinco días que incluye reuniones con funcionarios del gobierno en la isla mediterránea.

En tanto, el sitio Collider adelanta que el guion de la secuela ha estado bajo distintos cambios, proporcionados por Mel Gibson y el coguionista de la primera película, Randall Wallace. Según Collider, Wallace confirmó en abril de este año que el guion estaba completamente listo para ser rodado.

La trama en sí permanece bajo llave, pero se rumora que el filme podría volcarse más a lo espiritual y metafísico, diferenciándose por completo a la película de 2004. En cuanto a Jim Caviezel, quién se convirtió en Jesús de Nazaret, se dice que regresará para tomar el papel.

Respecto al rodaje, se espera que “The Passion of the Christ: Resurrection” inicie su producción a principios del 2025, coincidiendo con el final de la gira de Mel Gibson que promociona su último trabajo, el thriller Flight Risk, protagonizado por Mark Wahlberg, Michelle Dockery y Topher Grace.