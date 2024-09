Seguidores de “Gran Hermano” expresan su indignación y exigen que lleven a Pedro Astorga al médico

Uno de los hombres más queridos en el reality “Gran Hermano”, Pedro Astorga, está movilizando a las masas después de manifestar su malestar físico que lo lleva complicando hace un par de días. Esto ocasionó que se volviera en Trending Topic en X, la consigna “Lleven a Pedro al médico”.

Hace unos días, el hombre aventurero mientras conversaba con Waldo Villarroel habló sobre su complicación. “Este codo ya... me está cagando. No sé si aguante mucho más, necesito verme, pero no me han pescado”, contó Astorga.

El joven de 25 años le consultó si es que necesitaba irse, e indirectamente Pedro respondió que no iba a aguantar mucho más con el codo así.

Al día siguiente, Pedro comunicó que por fin podrá ir al doctor. “Ya me dijeron, así que me voy a ir a ver”, le contó a Patricio Esteffan, y ambos valoraron que por fin obtuvo una respuesta de parte de producción. "

“Ya sé el lugar exacto dónde tengo la cuestión (el dolor). El hombro me agarra de repente”, complementó Astorga.

A pesar de esta actualización de que Pedro sí será atendido por un doctor, los seguidores del reality hicieron que la frase “Lleven a Pedro al médico” fuese tendencia y expresaron sus reclamos a la producción. “¡¿Qué esperan?! ¡¿Qué renuncie?!”; escribieron.

“Dejen de ser tan negligentes, exigimos que lleven a Pedro al médico”; “Han sacado a gente por mucho menos y no son capaces de llevarlo a un especialista”; criticaron seguidores del reality.

El romántico gesto de Pedro Astorga

Paralelamente, Pedro Astorga está dejando a los seguidores del reality con el corazón a dos manos debido a un romántico gesto hacia Michelle Carvalho, la mujer que es su eterno amor no consumado. El hombre del Cajón del Maipo se dirigió al confesionario para hacerle una petición a Gran Hermano con el fin de hacer feliz a la brasileña.

“Vine a hacer una solicitud a Gran Hermano porque he visto un poquito baja a Michelle, siento que no se siente tan bien. Se merece un poquito, y lo encuentro justo también que le vean este tema que se hacen las mujeres, no sé, las uñas, el pelo, que le hagan una cuestión en la cara”, pidió.

“Este tipo de cosas que se hacen son buenas para la autoestima y para sentirse feliz. Siento que hay solo dos otras mujeres, y ellas vienen reingresando. Volvieron y vienen con todas las uñas hechas y todos esos detalles que para las mujeres son súper importantes. Me parece justo y súper importante que Michelle también tenga (esa oportunidad)”, agregó Pedro Astorga.

El dueño de la casa dijo que iba a pensar en algo que él podría hacer para concederle su deseo para Carvalho, lo que lo dejó con una sonrisa en la casa.