Lily Collins es una de las actrices más famosas que ha causado sensación con su papel de Emily en la exitosa serie de Netflix, Emily en París.

La joven se encuentra promocionando la última temporada en Nueva York y asistió a diferentes programas y eventos, encantando con sus looks elegantes y modernos.

Sin embargo, un detalle en su abdomen se robó la atención y ha causado críticas, pero también preocupación en sus fans en redes.

“¿Así es su abdomen o lo editaron?”, la foto de Lily Collins que sorprendió y generó preocupación en redes

Lily Collins se ha caracterizado siempre por ser muy delgada y cada atuendo que lleva favorece su figura, derrochando sensualidad dejando ver su abdomen plano.

Sin embargo, en uno de sus recientes looks de jeans, top negro y blazer en el mismo tono, dejando su abdomen al descubierto.

Lily Collins La famosa preocupó con esta foto de su abdomen (@lilyjcollins/Instagram)

Y es que, en la imagen que compartió en sus historias de Instagram se ve su abdomen marcado, pero como contraído y a muchos les resultó raro, por lo que se preguntan si así es realmente o si editaron esta imagen.

“¿Así es su abdomen o lo editaron?”, “que raro se ve su abdomen”, “ella es muy linda pero ese abdomen no se ve real”, “yo quiero un abdomen plano pero no así”, “no se pero se ve muy raro, mejor que no lo muestre”, “eso es estar demasiado delgada”, “por favor que alguien le de una hamburguesita”, “ese abdomen es un poco raro”, “es muy delgadita, pero al verle el abdomen está a punto de partirse”, y “muy linda pero esa foto está rara”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, la actriz de 35 años se ha convertido en todo un icono de la moda con sus looks donde predomina el tono negro, llevando faldas largas, vestidos ajustados, con transparencias, blazer, traje, y demás, imponiendo tendencias con sus looks.

Actualmente la actriz se está preparando para protagonizar una obra de teatro llamada Barcelona, donde actuará junto a Álvaro Morte, mejor conocido como El Profesor de La Casa de Papel, y sus fans están emocionados por verla en esta nueva faceta y etapa de su vida.