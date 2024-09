“Fue un golpe como un puñetazo”: Leonor Varela recordó el difícil momento de cuando recibió el diagnóstico de su hijo

Un emotivo momento se vivió en el último capítulo del programa de entrevistas de Martín Cárcamo, “De tú a tú”, de Canal 13. La actriz Leonor Varela recordó a su pequeño hijo Matteo, quien padecía de Leucodistrofia AGS, y falleció en 2018 cuando tenía 5 años de edad.

PUBLICIDAD

La actriz tuvo a Matteo, su primer hijo a los 39 años de edad. “Fue al primer intento, yo lo deseaba mucho. Antes incluso pensé en tener un hijo sola. Fue un embarazo de unicornio, feliz, sano, fácil, seguí trabajando feliz, creyéndome en la cima de mi carrera, de mi amor, en las nubes”, señaló.

“Muy pronto me di cuenta de algunos problemas, fue todo difícil. En el último mes a veces lloraba, como que percibía que algo no iba bien. Luego, el parto no fue como esperaba, porque quería que fuera en casa pero no hubo caso y tuvo que ser cesárea. Y después cuando nació era todo muy difícil, costaba que durmiera, vomitaba, no subía de peso. Yo sentía que algo no iba bien”, confesó Varela.

A los cuatro meses, ellos le hicieron testeos a Matteo, y recibieron el diagnóstico de su enfermedad. El pequeño padecía de Leucodistrofia AGS, una desorden genético que genera inhabilidad de la mielina para formarse, de modo que el impulso eléctrico no pasa al cuerpo. Es tan raro que dos personas tengan ese mismo gen que se da en un caso en un millón.

“Nos dijeron que probablemente iba a vivir un año de vida. Fue un golpe como un puñetazo y literalmente me caí para atrás. Vi a mi marido derrumbarse”, reconocerá Leonor.

Leonor Varela y Matteo Gentileza: Canal 13

El fallecimiento de su pequeño

Leonor Varela junto a su marido, Lucas Akoskin, realizaron una poco convencional ceremonia con ayahuasca que le otorgó una nueva fortaleza. “En ese viaje vi mi corazón como un pajarito muerto en el suelo, la planta lo soplaba y revivía. Se me abrió el corazón y logré sentir y aceptar este dolor. Después de eso nos miramos y dijimos ‘Va a estar todo bien’. Ese fue mi norte durante toda su vida, la confianza de que aunque las cosas no sean como yo quería, todo iba a estar bien”, sostuvo.

Matteo falleció en noviembre de 2018 a los 5 años, días antes de cumplir los 6. Leonor afirmó que podía comunicarse con él y sabía lo que iba a suceder. “Yo siempre supe lo que él quería hacer y lo que era importante para él. Una mañana desperté a las 5 de la mañana y me dijo ‘Estoy cansado, mi cuerpo necesita descansar’. Y me dejó tres meses para preparar y aceptar su partida”, recordó.

PUBLICIDAD

“Yo estaba muy preparada y muy entera, sosteniéndolo hasta el final y prometiéndole que yo iba a estar bien, que no tenía que quedarse aquí por mí. Es una de las cosas más generosas que he hecho en mi vida. Se fue y lo sentía tan presente que no aullé como lobo, no sentía pena, lo veía corriendo por la playa, jugando, estaba en un estado de semiéxtasis, continuó la actriz.

“Su partida en casa fue como el parto en casa que no pude tener. Ahora todos los días me levanto y le digo ‘buenos días’. Es parte viva de mi vida (...) Mi hijo me cambió por completo. Yo era mucho más arrogante, me faltaba humildad y tenía mucho miedo”, cerró Leonor Varela.