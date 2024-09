“Me cae mal ahora”: Camila Nash contó por qué está molesta con Julio César Rodríguez y desclasificó incómodo momento previo a su pololeo

Un reciente gesto del animador de Chilevisión, Julio César Rodríguez, no se ha alejado de la mente de su expareja, Camila Nash, quien sigue molesta con el conductor del matinal “Contigo en la mañana”.

Ella se sinceró sobre su presente con JC en su última aparición en el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”. Esto a propósito del paparazzeo que le hicieron junto a Faloon Larraguibel, mientras estaban probándose perfumes.

El periodista Sergio Rojas le pidió a Nash que desmitificara los supuestos regalos costosos que le dio Rodríguez mientras eran pareja. “Hay cosas que no son ciertas como cuando se dice que él me puso el salón de uñas, eso es falso, ni un basurero me compró, eso lo hice yo (...) pero sí me hizo regalos costosos”, contó.

Camila Nash y Julio César Rodríguez Captura: Que te lo digo

Él la puso en aprietos al consultarle si era verdad que le regaló el vehículo, Camila se quedó muda y admitió que es cierto. “Qué cuma decirlo, yo nunca lo había dicho. Aparte, que me lo merecía todo el rato. Yo me consideré una súper buena polola con él y él me lo agradeció”, sostuvo.

Sergio Rojas reveló que JC le confidenció que le regaló un auto a Nash, ya que no podía hacer que su pareja manejara un auto tan disimilar al de él, considerando que maneja un vehículo de último modelo. Esta indiscreción aumentó el enojo de la exparticipante de “Mundos Opuestos”.

¿Por qué está enojada con JC?

En esa misma línea, Camila añadió que “yo fui una súper buena compañera con él. Le presenté amigos, él conoció a mucha gente por mí. Entonces, que ahora me haga la desconocida y sea súper pesado, yo lo desconozco. A mí me cae mal ahora, estoy enojada con él”.

En el panel contaron que cuando la vio en la premiación de Arsmate, el cual fue animado por JC, él pasó por adelante de ella sin reconocer su presencia. “Haciéndose el distraído con cara de malote, ¡Ridículo! Ver a un hombre de más de 50 años con una rebeldía adolescente, no saludando”, agregó Nash.

Camila Nash y Paula Escobar Captura: Que te lo digo

“¡Maldito flashback!”

Este no fue el único recuerdo que despertó la molestia de Camila Nash ya que desclasificó un episodio de cuando la estaba conquistando, y ahora en retrospectiva, no lo ve con romanticismo. Ella precedió el tema con una nueva frase que de seguro quedará instalada en el “QTLD”: “¡Maldito flashback!”.

“Cuando yo lo conocí y fui a estos reinados, él estaba ahí animando. Yo iba puntera, salí reina, y él ya me venía joteando (...) Gané y teníamos que hacer el piscinazo de la reina con toda la prensa, era mi pinche momento...”, relató Camila.

“Me tiré a la piscina, todo bien, toda la prensa era para mí, toda la gente quería una foto conmigo. Era la puta ama de ese momento, y él va se saca la ropa... Obviamente me quitó toda la atención, toda la prensa quería ver ese evento. Robando cámara degeneradamente”, recordó levemente molesta.

“Se saca la ropa, mientras yo estoy en la piscina como una hermosa sirena, él se tiró a la piscina. Él se tiró a colgarse de mí, hacerse el romántico delante de toda la prensa, a tomarme en brazos, y ser como mi bailarín de aquadance y compartir mi momento que a él le sobran. Siempre me roba momentos”, cerró.