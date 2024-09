“Yo me hacía la lesa de con quién andaba él”: Anita Reeves recordó su estrecha amistad con Felipe Camiroaga

Esta noche por las pantallas de Canal 13, se emitirá el último capítulo de la cuarta temporada de “De tú a tú”, donde Martín Cárcamo conversó con la querida y reconocida actriz y directora de teatro, Anita Reeves.

Una vez que el animador llegó a la casa de la artista, la cual colinda con la casa del querido animador de televisión fallecido, Felipe Camiroaga. La actriz tuvo una gran y cercana amistad con el comunicador, lazo que se estrechó considerando que era vecina de él en Chicureo.

Ella mostró algunos de los regalos que le hizo Camiroaga y comentó lo mucho que los unía el amor por los animales. Ambas casas estuvieron separadas por muchos años solo por un cerco de plantas, y fue Anita quien llevó a Felipe a vivir a dicho sector: “Yo lo traje para acá. Le conté que me había comprado este sitio y me dijo ‘quiero ir a verlo’, vino y le fascinó”.

Anita Reeves reveló con humor que intentaba no prestarle atención a las conquistas del “Halcón de Chicureo” que desfilaban por el lugar. “Yo me hacía la lesa de con quién andaba él. Siempre venía por este potrero, de repente pasaba con una señorita, a veces con alguna señora y yo me hacía bien la lesa”, comentó la actriz.

La muerte de Felipe

Reeves señaló que el ex animador del Festival de Viña del Mar cuando iba a visitarla “llegaba y traía el halcón, y lo dejaba en una silla. Éramos cómplices, teníamos una complicidad con mucho sentido del humor y extraordinariamente respetuosa. Yo lo retaba porque no me gustaban los personajes que hacía, los de humor eran tan ordinarios”.

Al acordarse de la muerte del animador, ella contó que se enteró un poco antes de entrar a escena a una obra de teatro, “La casa de Bernardo Alba”.

“Me llamó una amiga antes de que yo apagara el celular y ella me contó. Yo le dije ‘no, no, eso lo vemos después’. Hice una negación inconsciente un buen rato. Me dije, ‘Felipe debe estar seguro y tratando de ayudar a alguien llevándolo a alguna cuevita o tratando de nadar’. Durante mucho rato me pasé ese rollo”, aseguró.

En esa misma línea, sobre esos días de septiembre hace 13 años, Anita dijo “recuerdo que cuando Felipe murió por acá pasaron los aviones, los halcones y yo estaba acá sola, esperando que pasaran”.

“Felipe era un bello, encantador y generoso animal”, cerró Anita Reeves.