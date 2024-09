Comenzó la guerra: Pangal Andrade y Pancho Rodríguez tendrán su primer conflicto tras cara a cara

La última competencia individual masculina terminó con escándalo en “Ganar o servir”. Esto después de que los tres primeros lugares, Facundo González, Pancho Rodríguez y Pangal Andrade no se apegaron a las reglas y no treparon completamente la escalera metálica y se saltaron un peldaño.

El único que fue corregido fue el líder de “Soberanos”, a pesar de que sus contrincantes lo hicieron antes que él. Esto molestó profundamente a Andrade, y le recriminó al argentino su triunfo debido a que éste junto a Rodríguez también realizaron esta falta.

Enfadado, Facundo lo trató de mal perdedor: “Cuando ganas se te felicita y a mí me dices que hice trampa”. Posteriormente, Pangal reconoció sentirse mareado y con dolor de cabeza, por lo que terminó siendo atendido por paramédicos.

Pangal Andrade y Pancho Rodríguez Captura: Ganar o servir de Canal 13

“¿Quieres empezar a darme ahora?”

En el avance del próximo capítulo del reality de Canal 13, se ve el primer enfrentamiento que tendrán Rodríguez y Andrade en el cara a cara, después de que el primero hiciera una mención especial al capitán de los verdes para recriminarle su actitud en la competencia.

“He visto que Pangal es una persona que ayuda bastante a sus compañeros, por lo mismo, creo que no era correcto que el día en que ganó Facundo desacreditara su triunfo, alegando trampa. Creo que las veces que él ha ganado, me imagino que lo han felicitado”, lanzó.

Por su parte, el capitán señaló que era muy correcto, y siguiendo esa línea, no debería haber salido segundo por no apegarse a las reglas de la competencia.

Una vez que terminó la nominación, Pangal no se quedó callado y fue a enfrentarse al recién llegado. “Panchito, ¿quieres empezar a darme ahora? Con toda la mala onda que me estás tirando. Si quieres empezar a darme, empecemos”, lo desafió. Por su parte, Francisco aseguró que no se lo dijo en mala onda, y le respondió que hiciera lo que él quisiera.