Georgina Rodríguez vuelve a Netflix: La divertida confesión de su hija Alana en el reality show

La reina ha vuelto. La tercera temporada del reality show ‘Soy Georgina’ comenzó en la plataforma Netflix y ya está desatando reacciones, la mayoría con elogios a la participación de los hijos de la modelo Georgina Rodríguez y del mismo Cristiano Ronaldo.

La empresaria, quien suele presumir sus gustos extravagantes y lujos, también le dio espacio a los momentos familiares. Uno de los más comentados y divertidos fue protagonizado por la pequeña Alana, quien con ingenuidad respondió a una singular pregunta de su padre.

Cómodos en la lujosa mesa, mientras compartieron la comida, el futbolista consultó a su numerosos hijos qué deseaban ser de mayores.

De repente, la niña de 6 años de edad, soltó su decisión: “Nada, nada, yo me quedo tranquila en casa”. Pero su famoso padre entre risas la aconsejó.

“¿Nada? Hay que trabajar amor”. La escena fue protagonizada por la pequeña quien se admitió indecisa sobre el futuro. “¿Pero qué voy a hacer? No sé que voy a hacer”. El futbolista volvió a tomar la palabra para darle algunas ideas.

“Yo creo que puedes ser actriz”, pero Alana pareció más entusiasmada con la idea de tomar fotografías. “Puedes ser productora de Netflix”, comentó Ronaldo sobre la popular plataforma de streaming donde ‘Soy Georgina’ ya se ha posicionado como uno de los contenidos más vistos.

La que puede, puede

Los seguidores del reality show de Georgina Rodríguez no dudaron en reaccionar, además con elogios a la modelo y el famoso jugador quienes se mostraron en una faceta más espontánea.

“Esta risa se desbloquea cuando llegas al millón”, “Yo me quiero quedar en casa tranquila también”, “Es sueño de todas, quedarnos en casa tranquilas”, “Yo me quedo en casa tranquila” sentimiento mundial… la que puede, puede, Bella”. También hubo elogios para Ronaldo. “Todo el mundo criticando, pero la respuesta del padre, a quien por cierto no soporto, es genial le dice a su hija: No te puedes quedar en casa hay que trabajar.