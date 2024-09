“No me sorprende”: Benjamín Vicuña habla sobre la crisis matrimonial de Pampita y Roberto García

El actor chileno Benjamín Vicuña fue consultado por la prensa argentina sobre los rumores que apuntan a una posible crisis matrimonial entre su expareja, la modelo Pampita, y el empresario Roberto García Moritán. La noticia, que ha generado un gran revuelo en la farándula, fue confirmada por el propio García Moritán, quien reconoció que su matrimonio enfrenta dificultades, sin embargo, aseguró que no hay terceras personas involucradas.

Vicuña, quien tiene tres hijos con Pampita —Benicio, Beltrán y Bautista—, fue abordado por un equipo de periodistas a la salida del Teatro Nacional Sancor Seguros, donde protagoniza la obra Felicidades. Aunque en un comienzo evitó dar declaraciones sobre la situación sentimental de su ex, finalmente accedió a compartir algunas palabras con el programa A la tarde.

“Mirá... sí, me sorprende”, afirmó Vicuña en primera instancia. Sin embargo, rápidamente corrigió sus palabras, diciendo: “Bah, no me sorprende...”. Con un tono tranquilo, explicó que prefiere mantenerse al margen de la situación, aunque no ocultó su deseo de que todo se resuelva de la mejor manera posible para ambas partes.

“Yo tengo la mejor onda... A mí me fueron a buscar a la salida del teatro, pero no sé mucho desde dónde opinar más que desearles lo mejor” , agregó el actor, dejando en claro que no le corresponde involucrarse.

A lo largo de la conversación, Vicuña insistió en la importancia de mantener la privacidad en asuntos familiares. “Si es real lo que dicen... espero que puedan encontrarle la vuelta. Porque, desde ya, somos familia. Hasta ahí, yo puedo opinar porque no me gusta andar opinando sobre cosas de la gente”, manifestó.

Ante la insistente pregunta del periodista sobre su buena relación con Roberto García Moritán, Vicuña fue claro: “Sí, por supuesto. Todas las personas que tienen familias ensambladas lo saben. Saben que nosotros funcionamos como un equipo, yendo y trayendo a los chicos”.

El actor dejó claro que su principal preocupación es el bienestar de sus hijos y que, más allá de los rumores, su enfoque está en preservar la armonía familiar. “Yo lo único que puedo decir es que les deseo lo mejor a todo el mundo”, concluyó.