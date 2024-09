Se atrevió y se tiró a la piscina: Francisco Pérez-Bannen habló sobre su camino para convertirse en terapeuta

El actor Francisco Pérez-Bannen le dio un giro en 180 grados a su vida, de pasar a ser un exitoso actor de teleseries decidió alimentar su alma y escuchar a su voz interior: está estudiando para convertirse en terapeuta.

Él quiere que su vida esté al servicio de los demás, y para eso completó el programa de la Escuela Gestalt Viva, fundada por el psiquiatra y escritor chileno Claudio Naranjo, quien es uno de los referentes más importantes de la psicología transpersonal en el mundo.

En una conversación con The Clinic, Pérez-Bannen comentó que llegó a esta rama de la psicología moderna de Gestalt, por “sincronías de la vida”. Es algo que siempre le llamó la atención, pero la pospuso por su trabajo como actor.

“Sentía un impulso muy potente desde que supe que existía Claudio Naranjo, porque además su escuela está en Chile. Pero estaba siempre con: ‘Pancho, viene la teleserie’. Y yo pensaba: ‘Ya, la voy a hacer y lo dejo para el próximo año’. Pero llegaba el próximo año y venía de nuevo otra teleserie. Hasta que llegó la pandemia”, reveló.

Francisco Pérez-Bannen Fuente: Instagram

Su salto de la torre...

Él ocupó la pandemia como un impulso para finalmente atreverse a estudiar. “En la pandemia no hubo espacio para arrancar y el salto fue brutal. Salté de la torre y llegó el momento en que la pregunta era única: ¿Crees en este camino? No es que solamente crea, lo he experimentado. ¿Y confías? Plenamente. ¿Sientes que ese es tu camino de realización? Sí. ¿Y qué estás esperando?”, reflexionó.

Él confesó que tenía mucho temor de lo que podía suceder si se atrevía a hacer este cambio de vida. “Era enfrentar el miedo a decir: “Ya, entonces dejo todo esto que hago y estudio para ser terapeuta gestáltico a los 49 años”. Y la respuesta interior era: “Sí”. Pero con la cabeza haciendo todo su juego de temores, dudas e incertidumbres”, le confesó al medio citado.

Francisco comentó que el pensamiento racional ganó por muchos años, ya que tenía una carrera de 30 años en la actuación con muchos títulos como “Amores de Mercado”, “20ñero a los 40″, entre otros. Sin embargo, mientras estaba terminando de rodar “Demente” decidió lanzarse a la piscina.

“Justo en pandemia se suspendió (la grabación de ‘Demente’) y después la retomé. Lo decidí en ese momento, sin tener en ese minuto, ni hasta el día de hoy, nada en contra de las teleseries ni de esa vida de teleseries. Al contrario, ha sido todo maravilloso. Tengo pura gratitud”, añadió.

“Pero esto tenía que ver con hacia dónde quería caminar y mi punto de inflexión era que quería formarme como terapeuta. No tengo idea si voy a volver a hacer teleseries, pero sí sé que quiero ser terapeuta. Sé que eso está en coherencia con mi ser”, continuó el actor.

A pesar de esto, él no descarta volver a la televisión en una faceta de cultura pop, así como lo hizo con el programa de corte científico, “Cuarta Revolución” de la señal de cable 13C. Sin embargo, tiene que cumplir con sus expectativas.

“Es igual que en todo. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el personaje? ¿Me nutre? ¿Me hace sentido? ¿Es coherente con lo que yo hoy día quiero expresar y con lo que yo resueno? Si es así, entonces voy. Pero, si eso no pasa, entonces no voy. Muchas gracias”, concluyó.