“Volví a mi esencia”: Catalina Pulido se sinceró sobre su cambio de vida tras vender su departamento e irse a vivir a Calera de Tango

La segunda confirmada para el próximo reality show de Canal 13, Catalina Pulido, ya viajó a Perú para enfrentarse a este nuevo desafío. Ella junto al cantante urbano, Marcianeke, fueron los primeros en viajar a Lima para internarse en este reformatorio militar llamado “Palabra de honor”.

PUBLICIDAD

“No soy una mujer de pensar mucho las cosas, soy súper decidida”, partió confesando a LUN. “Para esto hubo muchas conversaciones por un tira y afloja porque yo quería cierta cantidad de dinero, hasta que lo conseguí”, agregó.

“Me gusta que era algo que iba a pasar pronto y me entretiene que sea un desafío militar porque supongo que nos mantendrán en actividades, estaremos ocupados y se nos va a pasar el tiempo más rápido, y así no va a ser más angustiante. Además, yo había pensado que no iba a volver a la TV, había desechado la posibilidad”, comentó Pulido.

Sobre cómo cree que la gente la verá en el reality, ella señaló que es muy solitaria por lo que será complicado convivir con otras personas. Especialmente, ya que Catalina confesó que es muy maniática con la limpieza, y eso es uno de los puntos que podría complicarla.

Catalina Pulido (Canal 13)

El cambio de vida de Cata Pulido

Catalina Pulido estaba alejada de la televisión, ella vendió su departamento y hace un año se fue a vivir al campo en Calera de Tango. “Pensé que me iba a costar más porque yo siempre fui muy urbana, pero no fue así porque igual me gusta la naturaleza (...) Me construí una casa con la ayuda de mis hijos. Fue un periodo de tomar decisiones porque falleció mi hermano”, reveló.

Su hermano Juan Cristóbal Pulido partió en julio a los 55 años después de vivir con un diagnóstico de cáncer de próstata por tres años. “Le hicieron no sé cuántas cirugías, la cuenta de la clínica no la podía solventar sólo mi madre, entonces todos los hermanos tuvimos que hacer un sacrificio y aportar con lucas porque es una enfermedad cara”, contó.

“Mi hermano falleció y quedaron las deudas. Mi mamá es bastante mayor, entonces decidimos apoyarla económicamente y tuve que hacer un sacrificio, y vendí mi departamento en Santiago, viví 10 años ahí. Así que me construí mi casa en Calera de Tango y nos apretamos el cinturón”, añadió.

A pesar de este gran cambio, la actriz señaló que no ha sido complicado, especialmente porque al vivir en el campo se le disminuyeron los gastos. “Yo siento que volví a mi esencia. Estaba mal en Santiago”, cerró Cata Pulido.