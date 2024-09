“Me llamaron”: Carolina Molina explicó por qué no entrará a reality “Palabra de Honor”

“Me llamaron de Palabra de honor, me estaban hablando cuando estaba en México”. Con esas palabras Carolina Molina, La Rancherita, desclasificó el contacto que recibió de Canal 13 para integrarse a las filas del próximo reality de corte militar.

Sin embargo, a pesar de ya tener experiencia en este tipo de programas de telerrealidad (Año 0) explicó que era una mala fecha para encerrarse, debido a su profesión como cantante.

“No sé si sería el momento para mí, porque estoy en hartos proyectos, y justo en la fecha que más uno trabaja, y tengo un equipo que también trabaja de lo que hago. Entonces medio que peloteé la oportunidad. Pero me gustaría hacerlo en algún minuto”, contó al diario La Cuarta.

Si bien, ahora rechazó la oferta para priorizar sus proyectos artísticos, en la entrevista con el citado medio reconoció que estuvo a punto de dejar la música.

Rancherita y las veces que pensó en dejar la música

“Estuve a punto de dejar la música, una fue en Rojo (TVN); y la otra en México, que ahí estuve siete años y pasaron muchas situaciones, y no llegué siendo conocida; entonces me involucré con personas que, de repente, querían sacar más provecho de mí en otro sentido”, señaló, dando a entender que la buscaban para fines más íntimos.

“Era decepcionante. Me sacaron plata, me hicieron ilusiones o querían tener intenciones más en lo íntimo; no sufrí acoso ni nada, pero fueron situaciones incómodas… Estaba con mi pololo de ese tiempo, Jonathan (Jorquera, bailarín), que fue mi pololo eterno, diez años, chileno y se fue conmigo. Me apoyó mucho en esa época, en fortalecerme esa parte de la autoestima de artista: “Tú puedes, cantas increíble, puedes destacar”, me decía, a pesar de que había opciones de irse por el camino fácil”, reveló.