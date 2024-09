¡Me quemo!: Aseguran que Sergio Rojas puso furioso a participante de “Palabra de Honor”

Se supone que durante este fin de semana los integrantes del próximo reality de Canal 13 viajaban rumbo a Perú para instalarse en sus respectivos hoteles y esperar el inicio de las grabaciones de “Palabra de Honor”, las cuales se deberían realizar en las mismas instalaciones de Tierra Brava y ¿Ganar o servir?.

Si bien, no se sabe si es que ya todos viajaron o no, aunque ya se filtraron fotos de Marcianeke y Andrés Caniulef en el aeropuerto- lo cierto es que dos participantes ya habrían protagonizado la primera polémica y eso que no siquiera se han encontrado.

La primera información la entregó el medio Infama, asegurando que el modelo Jhonatan Mujica- exTierra Brava y primo de Christell Rodríguez- habría reclamado ante la producción al saber que el deslenguado periodista Sergio Rojas, sería un recluta más, al igual que Negro Piñera y Cata Pulido, entre otras ovejas negras que buscarán disciplinarse.

Esto, debido a unos comentarios que habría realizado el animador de Que te lo digo contra el modelo que triunfa en Europa y tuvo un incipiente affaire con Pamela Díaz.

“Sergio Rojas habría comentado que Jhonatan Mujica trabajaba como scort en Europa. Esto provocó el enojo de Jhonatan hacia la producción”, indicaron desde el citado medio.

Pamela Díaz y Jhonatan Mujica | Tierra Brava

¿Cuál es el origen del conflicto?

Según pudo recabar Publimetro, la polémica radica desde los tiempos que el programa Que te lo digo era un humilde, pero filoso live de Instagram. Ahí, Rojas junto a Luis Sandoval, comentaban las palabras que Mujica había dicho en Tierra Brava, señalando que estuvo con seis hombres a la vez.

Pero, Pamela Díaz ingresó al live y actualizó los números señalando que no fueron “seis” sino que “ocho hombres”. Por lo tanto, Sergio Rojas aprovechó de bautizar al modelo como “ocho hoyos” lo cual desató su furia antes de que comience “Palabra de Honor”. Sumado a que efectivamente lo habría tratado de scort.

¡Me quemo! como diría el animador.