“No sean hueo...”: Viralizan a Juan David Rodríguez retando al público durante Fiestas Patrias

Con una voz grave y un tono autoritario el cantante Juan David Rodríguez manifestó su molestia ante el público que se manifestó pifiando durante un evento masivo, en celebración de de Fiestas Patrias.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se escucha al exintegrante del programa Rojo de TVN, retar a todos los presentes y les pidió desde arriba del escenario que “no sean hueones”.

Si bien, en el registro no se sabe el contexto de la polémica, el cantante y animador dejó entrever que la conducta del público no era la adecuada y los invitó a disfrutar de la fiestas sin ser tan criticones.

“Les quiero decir a todos los hueones que están pifiando, que nosotros estamos acá para esperar a Garras de Amor, para que lo pasen bien. No sean hueones. Pásenlo bien”, señaló tajante durante La Fiesta de la Chilenidad organizada por la Municipalidad de Cerrillos en el Parque San Luis Orione.

Tras esto, intentó amenizar sus palabras con un “¡Viva Chile mierda!”.

Ante esto, se escucha al hombre que grabó el video y lo trató de ser un “falta de respeto”. “Oh, se enojó el cul...que falta de respeto ese hueo...”.

Enemistad con Mon Laferte

Juan David Rodríguez recordó en agosto pasado, en conversación con el programa “Buenas noches a todos”, los motivos que pusieron fin a su relación de amistad con la cantante Mon Laferte.

“Era muy amigo con la ‘Monchi’, éramos partners, y bueno, gracias a los temas de farándula, me sacaron de contexto de una frase que dije, y se enojó pa’ siempre conmigo. O sea, imagínate, ella me invitó a su disco, y yo la invité al mío. Y de ahí no me pescó nunca más”, sinceró el intérprete, quien aprovechó la experiencia de Simoney con la cantante nacional para contar los motivos del inesperado distanciamiento con su excompañera de Rojo.

“Me preguntaron, cuando la ‘Monchi’ estaba despegando: ‘¿Qué te parecen las composiciones musicales de la Montserrat?’. O de Mon Laferte”, inició Juan David.

“Y yo dije: ‘Me parecen, sí, son buenas, son bonitas. Pero mi gusto musical y mi forma de componer es un poco más armónica, más de otra onda’. Y me fui en la volá (sic) de músico”, complementó el cantante, quien aseguró que dicha cita fue sacada de contexto, provocando la molestia de la intérprete chilena.