Habla por primera vez la pareja de Benjamín Vicuña: “Es un divino, estamos súper bien”

Por primera vez la pareja de Benjamín Vicuña, Anita Espasandín, habló de su relación, esto a tres meses que hicieran pública su relación. “Estoy súper contenta, acompañando a Benjamín que es un divino, estamos súper bien”, comenzó diciendo en conversación con LAM (América).

La pareja participó en la cena anual de Fundación Discar, donde Espansandín habló sobre el cuidado que ha tenido el actor con la exposición de su relación. “Sí, quiso hacerlo lo más natural posible y yo no soy del medio, no tengo nada que ver. Me siento hasta ridícula acá. No creo que interese mucho mi nota, pero estamos tratando de cuidar lo que tenemos. Él es un amor, estamos súper bien”, precisó.

“Nos conocimos de la vida. Nos empezamos a hablar y surgió todo súper natural y muy tranquilo. Hay que vivir y disfrutar del amor, estamos súper bien”, prosiguió.

Y mientras...¿Pampita se separa?

Vicuña fue consultado por la prensa argentina sobre los rumores que apuntan a una posible crisis matrimonial entre su expareja, la modelo Pampita, y el empresario Roberto García Moritán. La noticia, que ha generado un gran revuelo en la farándula, fue confirmada por el propio García Moritán, quien reconoció que su matrimonio enfrenta dificultades, sin embargo, aseguró que no hay terceras personas involucradas.

“Mirá... sí, me sorprende”, afirmó Vicuña en primera instancia. Sin embargo, rápidamente corrigió sus palabras, diciendo: “Bah, no me sorprende...”. Con un tono tranquilo, explicó que prefiere mantenerse al margen de la situación, aunque no ocultó su deseo de que todo se resuelva de la mejor manera posible para ambas partes.

“Yo tengo la mejor onda... A mí me fueron a buscar a la salida del teatro, pero no sé mucho desde dónde opinar más que desearles lo mejor”, agregó el actor, dejando en claro que no le corresponde involucrarse.