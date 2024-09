Todo por salvar a su perro: Claudia Conserva apareció con parche en su cara tras accidente durante las Fiestas Patrias

Claudia Conserva reveló que sufrió un inesperado accidente durante Fiestas Patrias, y todo por salvar a su perro de un trágico desenlace.

La comunicadora decidió contar la historia detrás de su herida en el programa que tiene junto a su hermana, Las hermanitas Conserva, comentando que el protagonista de esta historia es su perro llamado “Aslan”.

“Ya fue atropellado, hospitalizado, se salvó milagrosamente, pero no aprendió la lección”, contextualizó Claudia, sobre el amor que tiene el can con perseguir vehículo y tiene una obsesión con las ruedas de los autos.

En el relato, Claudia contó que todo ocurrió mientras se encontraba compartiendo con su hermana y compañeros de trabajo el pasado 17 de septiembre, cuando alguien decidió subirse a su automóvil para retirarse de la junta.

“De repente, una persona equis se va y yo no me di cuenta. Aslan escucha y sale detrás corriendo”, recordó.

Acto seguido, ella atinó rápidamente a buscar a su mascota para evitar un accidente: “Yo, por salvarle la vida, me tiro encima de Aslan”, contó Claudia Conserva, quien saltó encima de su perro y luego se pegó en la cara contra el cemento.

“Me pegué allí en el cemento y después como que me arrastró, con su gordura, porque se me soltó y ,por segunda vez, ahí... me pegué en la pera”, comentó sobre el golpe en su mentón.

Una ardilla voladora

Con respecto al accidente, la hermana de Claudia comparó su salto con el de “una ardilla voladora”.

“Veo esa cosita con rulos corriendo arriba de Aslan (...) Te tiraste como para caer encima de él. Le agarraste las patas de atrás y como que te arrastró en carretilla”, le comentó la productora de televisión.

En relación al estado de salud de Conserva, ha logrado recuperarse con total normalidad y ahora solamente debe utilizar un parche en uno de su pómulos.

“Las hue... que hace uno por los perros, porque esto podría ser mucho peor pero todo por el amor”, reflexionó Conserva sobre su mascota, quien la lleva acompañando por siete años.