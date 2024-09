A lo Viejo Pascuero: Iván Cabrera sorprendió a sus compañeros con tiernos regalos tras su reingreso a Gran Hermano

En medio de las polémicas que retumban en la casa-estudio de Gran Hermano Chile, Iván Cabrera arribó nuevamente al reality del “ojo que todo lo ve”, puesto que sus propios compañeros votaron para que “El Potro” volviera las dependencias del encierro.

Y luego de una curiosa entrada vestido de planta, Cabrera le dedicó tiernas palabras al elenco, asegurando que extrañaba “La casa más famosa del mundo” y a cada uno de sus compañeros. Pero además de su ovacionado reingreso, el exbailarín de Yingo y Rojo llegó con regalos para varios de sus más cercanos .

Adelantando la Navidad en Gran Hermano, Iván le obsequió un mate a Pedro Astorga, quien lo agradeció enormemente. Al jugador chino, Yuhui Lee –con quien siempre mostró una cercanía y relación especial– le regaló una suerte de cuello bandana, ante lo que el exMaster Chef valoró con un abrazo fraterno para su amigo. Además, “El Potro” no podía olvidarse de la modelo brasileña, Michelle Carvalho, a quien le dio una caja de chocolates, sugiriéndole que lo podría compartir si ella quería. Por último, el polémico chico reality italiano, Manuel Napoli, también fue partícipe de la velada de los presentes: Cabrera le llevó una camisa un tanto transparente y de un exótico diseño que le encantó.

Eso sí, antes de entregarle el obsequio al de Italia, Iván le dio algunos consejos al de personalidad hostigosa : “Mi regalo tiene, no solamente algo físico, hay algo que te quiero decir... escúchame, no olvides tu esencia. El juego que sea un juego. Tú eres una linda persona; yo te conozco y te quiero. La intensidad, bajarla... bájale un poquito, un cambio. Te lo he dicho”.

Cabe recordar que la semana dieciochera no dejó a ningún eliminado en la casa, puesto que la producción quiso brindarle unas mini vacaciones al elenco por las Fiestas Patrias. Por ende, el próximo miércoles 25 de septiembre se vivirá la siguiente noche de nominación que dará por resultado la placa parcial y así dar a conocer a los jugadores que enfrentarán la temida jornada dominical de eliminación.