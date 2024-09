Ben Affleck y JLo se encontraron de nuevo, pero él llegó con otra mujer

La alegría en la relación de Jennifer López y Ben Affleck solo perduró durante un año y medio. A pesar de su promesa de amor eterno, algunos factores parecen haber trabajado en contra de su unión, y constituyen el motivo por el cual la actriz, a sus 55 años de edad, esperó justamente hasta cumplir dos años de matrimonio para pedir el divorcio.

Ella desea retomar su apellido de nacimiento. No obstante, el aspecto más conflictivo del divorcio es la distribución de bienes, y conforme a lo informado por TMZ, es la productora de Affleck, Artists Equity, la que está causando controversias. Esta fue creada por él y su mejor amigo, el actor Matt Damon, en el 2022 y desde su fundación ha estado constantemente involucrada en la puesta en marcha de proyectos.

Es notable que la cantante, quien también figuró en uno de los recientes films de la compañía junto a Affleck, está en el proceso de determinar cómo podría beneficiarse de sus futuros proyectos, si es que corresponde que obtenga algún beneficio.

¿Quién es la mujer que acompañó a Ben Affleck?

La pareja se volvió a ver por primera vez tras su ruptura el 14 de septiembre en el Beverly Hills Hotel, donde disfrutaron de un almuerzo en compañía de sus hijos. Todo apunta a que fue una propuesta de Ben para mostrar que, pese a las circunstancias, su relación sigue siendo muy amistosa.

No obstante, contrariamente a lo que todos esperaban, volvieron a reunirse una semana después. El encuentro se produjo de nuevo este lunes, 23 de septiembre. En esta ocasión, no fue para disfrutar de un feliz momento en familia, sino para tratar un tema sensible: su divorcio. Es importante señalar que cuando se casaron estaban "muy enamorados" y tenían la esperanza de que duraría para siempre, por lo que no hicieron un acuerdo prenupcial.

De acuerdo con el sitio web de noticias de entretenimiento, Pagesix, la antigua pareja fue avistada en West Hollywood, California. Jennifer fue la primera en aparecer. Se veía elegante, ataviada con un conjunto de color crema que incluía una falda midi con un tentador corte en la parte de atrás y una camisa de manga larga. Llevaba su cabello recogido.

Ben no fue visto saliendo, aunque de hecho estaba presente en el lugar. Esto se sabe gracias a la llegada de su abogada, la prestigiosa legalista Laura Wasser, quien entró poco después de JLo. El plan era que todos se encontrarían en su oficina para discutir los detalles esenciales del divorcio. Esta es la segunda ocasión en que Wasser actúa como representante legal de Affleck, pues también le brindó su apoyo en su divorcio con Jennifer Garner en 2018.

Wesser se presentó espectacularmente con un atuendo a rayas corto y zapatos de tacón alto. Esta influyente letrada también ha defendido a prominentes figuras como Johnny Depp, Heidi Klum, Mariah Carey, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Melanie Griffith, Britney Spears, Nicole Kidman, Kim Kardashian y Angelina Jolie, entre otros. Es tan reconocida en Hollywood que la han apodado el “terror de los maridos”.