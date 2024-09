De Argentina a ‘Palabra de Honor’: Confirman a dos nuevos reclutas para el reality que prepara Canal 13

Durante el capítulo de esta jornada de 24 de septiembre del programa farandulero de Canal 13, Hay Que Decirlo, confirmaron a dos nuevos reclutas para integrar el elenco del programa de telerrealidad que trabaja el “canal de los realities”: Yuli Cagna y Victorio Bouvier.

PUBLICIDAD

La pareja argentina estuvo presente en el conocido reality llamado La Isla de las Tentaciones en su versión Argentina/Chile, y en esta ocasión llegan a tierras peruanas para someterse al encierro del show de corte militar Palabra de Honor: Lealtad o traición.

“Es mejor que este reality no tenga objetivos de romper parejas, con lo que me pasó. Lo que más quiero es pasarla bien, porque los dos realities en que estuve los disfruté mucho . Y hay que decir que esta vez me siento mucho más preparada que la primera vez para las competencias, en ‘¿Volverías con tu ex?’ me desmayaba, me tenían que poner suero”, añadiendo, eso sí, que “la disciplina es lo que más miedo me da, yo tengo terror. Yo soy una persona que hace muchos años se despierta a la hora que quiere, entonces creo que me va a costar un montón. A mí me despertás y me pongo de mal humor” , le aseguró a Canal 13 la conocida influencer del país del tango, Yuli Cagna.

Por su lado, la nueva pareja de la joven trasandina, Victorio Bouvier, respecto a este nuevo desafío de telerrealidad, sostuvo que “me da nervio la parte de la exposición, pero no la disciplina. Yo no tengo drama con el horario porque yo me levantaba muy temprano a trabajar, y la parte militar me gusta, me gusta entrenar y puedo acatar órdenes . Además, físicamente me siento bien, ya tengo 33 años, no tengo 25, pero no me gusta perder. Quiero ganar a toda costa, como sea, aunque siempre dentro de las reglas y sin jugar con los valores”.

De esta manera, el nuevo programa de telerrealidad de Canal 13 cada vez une más sus piezas con los integrantes del encierro, puesto que ya son cinco los reclutas confirmados para este espacio: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna y Victorio Bouvier.