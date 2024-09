Javiera Acevedo se confiesa sobre su relación con el padre de su hijo: “El ego al final mata”

Javiera Acevedo tuvo a su hijo Kai a los 36 años y cuando nació, ya no estaba emparejada con el padre del niño, pero eso no ha sido un problema para coordinar la crianza del niño.

En conversación con el podcast Más Que Titulares, Acevedo confesó que siempre han tenido una buena relación y hablan bien mutuamente del otro.

“Yo creo que los dos hemos sido súper generosos como padres, queremos lo mejor para nuestro hijo que es una visión como súper madura, que nunca me lo hubiese imaginado y se fue dando de a poco”, comenzó diciendo.

Explicó que “yo creo que es porque tenemos muy linda familias detrás. Lo veo a él como un buen padre porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que mi hijo se merece. El camino no ha sido nada de fácil, todo lo que hemos hecho a punta de todo tiene un niño feliz”.

“Al final es como avancemos porque es la única manera, si uno se queda pegado en el pasado y sigue pensando en lo que pudo haber hecho y tú me dijiste y yo no dije... él es el importante, nosotros lo tuvimos a él, el que tú que yo, al final eso es ego y el ego al final mata, yo lo tengo ahí como una nube negra que es lo único capaz de destruir todo”, sentenció.

Antaño la modelo confesó sobre la maternidad que “creo que estaba preparada y lo he sabido llevar. Es el amor más increíble que he podido conocer. Uno se cuestiona el tema de la libertad, porque la vida cambia para siempre, y creo que es importante tener las ganas de ser mamá. Quienes no quieren, están en todo su derecho”.

“Yo quería ser mamá y sentía que mi reloj biológico se iba agotando”, aseguró.