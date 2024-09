“Mi don para amarrar y que siempre me funcionó”: Fran Maira realizó íntima confesión sobre su vida sexual en “¿Ganar o Servir?”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Fran Maira llamó la atención de los televidentes tras unas inesperadas declaraciones sobre su vida íntima, admitiendo que siempre piensa en su vida sexual.

La confesión se dio mientras mientras se encontraba conversando con sus compañeras de encierro, Oriana Marzoli, Gala Caldirola y Javiera Belén.

“Para mí, mi don en verdad real para amarrar y que siempre me funcionó, es por el sexo. Es que me encanta, desde chica, siempre”, aseguró la exparticipante de “Gran Hermano”.

“Por eso me gusta tanto la lencería, el sex shop, esa hue… mí me encanta. Entonces acá, nunca lo vi, nunca me vio (Austin Palao). Es distinto como ustedes, que pudieron hacer todo y no estar así en una sábana, pero bueno, no pasa nada”, comentó sobre su relación con el peruano.

En este contexto, es donde admitió que “bueno y yo soy ninfómana, amiga”.

A lo que Oriana le dijo: “No, pero ninfómana es muy serio, no creo que tú lo seas”, afirmó la española, siendo apoyada por Gala Caldirola.

Por su parte, Fran le aclaró que sí, ella piensa que es así puesto que “pienso todo el día en sexo, solo que no lo digo ni lo demuestro. Cuando estoy con los ojos cerrados, estoy pensando en sexo”, explicó.

Sobre sí Austin estaba al tanto de esta situación, Maira comentó: “Yo creo que se dio cuenta, cada media hora le decía… le tocaba”.

“Yo siempre he dicho que sí me puedo involucrar con una persona sexualmente sin sentir nada”, añadió.

¿Un pecado?

Eso sí, Fran reveló que en algún momento llegó a sentir culpa por sus sentimientos. “Yo le pedía perdón a Dios, en las mañanas, le decía ‘yo estoy pecando por sentir esto, nunca más lo voy a hacer’, y después yo en la tarde de nuevo”, confesó.

“Cuando perdí mi virginidad con mi pareja, lo planeé (...) Y la perdí a los 14 (años), yo tuve pareja”, admitió, mientras que Javiera confidenció que realizó su primer acto sexual a la misma edad. En tanto, Oriana fue a los 18 años.

“Yo igual era niña, solo que en ese sentido tenía mucha curiosidad, pensaba todo el rato en la hue…”, les dijo Fran.