“El parto fue lo más emocionante”: Vale Roth reveló detalles de su nueva vida como madre

Un año y tres meses ya tiene la tierna hija de la modelo y bailarina Valentina Roth. Y durante esta jornada de miércoles 25 de septiembre, en el capítulo emitido del programa de farándula Hay Que Decirlo –de Canal 13– la exCalle 7 entregó detalles sobre su nueva vida como madre.

La joven influencer de 33 años, quien mencionó haber subido 18 kilos durante el embarazo, se sinceró en el espacio que conduce Ignacio Gutiérrez y Pamela Díaz: “Mi vida hizo un giro de prácticamente 360° hace un poquito menos de dos años (...) Yo conocí a Miguel (su esposo), me pidió matrimonio el mismo año –pero quedé embarazada antes que me pidiera matrimonio–, después nació la Antonia, y bueno, la vida cambia” .

Respecto a su relación con Miguel, Roth reconoció las virtudes que tiene él que no han tenido otros hombres de su vida: “¿Qué tiene Miguel que no tengan los otros pololos que he tenido? Miguel es muy buena persona, muy trabajador... te morís’ cómo trabaja: se levanta temprano, está desde las 7 hasta las 9 de la noche. Es bueno, me trata con una pinza; nunca me ha dicho ningún garabato, no me levanta el tono, cosas que hoy día son normal, pero antes la verdad que con todos era como violento. Siempre he sido de relaciones medias tóxicas... acá nada. Trata de sacar lo mejor de mí todo el rato”.

También se refirió al impactante momento en que se enteró, gracias a un test de embarazo, que llevaba en su vientre a Antonia : “Lo tomé bien y Miguel se rió. Miguel lo tomó mucho mejor que yo, o sea, yo lo tomé bien, pero a Miguel como que le encantaba: él ya quería ser papá. Yo sí, pero todavía no”.

De esta manera, Valentina, quien aseguró que el parto fue lo más emocionante, hizo pública parte de su nueva vida y lo que significó para ellos como padres el nacimiento de la pequeña de un año y tres meses. No obstante, también se sinceró respecto a las complicaciones que tuvo Antonia, quien presentó una laringomalacia, algo normal en los bebés que genera una respiración ruidosa.