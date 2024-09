“El problema es que siempre quiere ser él y nadie más”: Pancho Rodríguez y Luis Mateucci hicieron pebre a Pangal Andrade en “¿Ganar o Servir?”

Pancho Rodríguez y Luis Mateucci se han vuelto muy unidos estos días dentro de la hacienda de “¿Ganar o Servir?”, y es que ambos participantes tienen un rival en común, hablamos de Pangal Andrade.

PUBLICIDAD

Según las imágenes que publicó Canal 13 del nuevo capítulo, el chileno junto con el argentino se unirán contra este enemigo y hablarán pestes sobre su rival.

“El otro está mal, mal, mal”, dijo el trasandino en una conversación a solas con Pancho, en tanto el exCalle 7 agregará: “Está callado, no me mira, no me dirige la palabra, nada... me debe estar odiando con su vida”.

A lo que Luis le consultó: “¿Y por qué te odia? Porque no le dices lo que quiere escuchar, no es porque le hiciste algo. Lo mismo me pasó a mí”, aseguró.

De igual manera, esta conversación no sólo reflejará la incomodidad que ambos sienten con la presencia de Pangal, sino que Pancho lanzará una dura advertencia a Mateucci

“Ese hueón va a intentar acercarse a ti ahora porque no va a querer tener dos enemigos... El problema de este hueón es que siempre quiere ser él y nadie más”.

La fuerte discusión de Pangal y Pancho

Cabe recordar que hace un par de episodios Andrade y Rodríguez protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante el más reciente “Cara a Cara”.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando, antes de emitir su voto, Pancho hizo una mención directa al deportista, criticando su actitud en una prueba anterior: “He visto que Pangal es una persona que ayuda mucho a sus compañeros, por eso creo que no fue correcto que el día que ganó Facundo intentaras desacreditar su triunfo, alegando trampa”.

“Pancho, disculpa por no ser tan correcto como tú. Lo voy a intentar”, respondió de forma irónica Pangal, dejando en claro que no iba a dejar pasar el comentario.

Aunque la discusión no quedó ahí, puesto que cuando en su turno de votar, Andrade decidió devolver el golpe con más fuerza.

“Voy a hacer una mención al señor correcto de allá. Si eres tan correcto como dices, en la competencia te saltaste un escalón y no te devolviste. Si somos tan correctos, no deberías haber salido segundo, deberías haber salido quinto, con todo lo que robaste”, lanzó con tono desafiante, acusando a Pancho de haber hecho trampa.

Por su parte, Rodríguez respondió al reproche: “¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo no dependo de mi ego, tú eres puro ego”, comentó, destacando esta -supuesta- característica de la personalidad de Pangal.

“No sé y no me interesa. Tú me dices que has estado 9 años invicto en Paraguay, Uruguay y que no existe hombre que te gane, ¿eso no es ego?”, exclamó Andrade.