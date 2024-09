“Este pueblito me robó el corazón hace tiempo”: Leonor Varela mostró cómo es la nueva casa que adquirió en Estados Unidos

La actriz chilena Leonor Varela sorprendió a sus seguidores el pasado lunes 23 de septiembre al compartir una emocionante noticia a través de su cuenta de Instagram. Después de años de esfuerzo y dedicación, la intérprete reveló que finalmente logró cumplir uno de sus más grandes sueños: convertirse en la dueña de una casa en Ojai, un pintoresco pueblo ubicado en las cercanías de California, Estados Unidos.

Varela, conocida por su destacada carrera en Hollywood y su participación en diversas producciones internacionales, decidió compartir con sus seguidores este importante logro personal. “Por fin les puedo compartir en lo que vengo trabajando duro este último tiempo: Este fin de semana cumplí un sueño anhelado hace años... soy dueña de una casita en Ojai” , escribió la actriz en la publicación que acompañó con una serie de fotografías en las que se la ve posando en su nueva propiedad.

“Un nuevo amanecer en mi vida”

En una de las imágenes, se aprecia claramente que la casa ya está registrada a nombre de Varela, confirmando así que el proceso de compra ha finalizado exitosamente. La actriz no ocultó su entusiasmo y orgullo por haber alcanzado esta meta que tanto anhelaba. “Me siento muy feliz y orgullosa”, continuó explicando en la publicación. “Este pueblito me robó el corazón hace tiempo, y tener un lugar aquí al cual espero poder volver a vivir algún día de forma más permanente me hace re feliz”, añadió.

La adquisición de esta propiedad marca el inicio de una nueva etapa en la vida de la actriz. “Empieza una nueva estación, un nuevo ciclo, y con este yo cruzo el umbral de un nuevo amanecer en mi vida”, expresó en tono reflexivo, dejando entrever que este logro representa mucho más que una simple adquisición material para ella.

El anuncio no tardó en generar reacciones positivas entre sus seguidores y amigos cercanos, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de felicitación y cariño. “Qué lindo cumplir los sueños”, “felicidades amiga”, “te mereces todo”, fueron algunos de los mensajes que destacaron entre los numerosos elogios que recibió la publicación.