Julio César Rodríguez lanza ácida crítica por rumores de romance con Faloon Larraguibel: “Están faltos de cahuín sabroso”

“Si vas a empezar a desmentir o corroborar lo que ponen los medios estás liquidado. Ese fin de semana salieron hartos videos míos con otras personas también”. Así comenzó a referirse Julio César Rodríguez sobre el supuesto romance que tendría con Faloon Larraguibel, luego de que apareciera una foto en donde aparecen juntos en el lanzamiento de un perfume.

En su programa “¿Seré Weón?” abordó el tema y precisó que “es lo más natural en un lanzamiento de un perfume, es que uno huela perfumes. Eso era lo que pasó”.

Agregó que coincidieron en varios eventos, como en el concierto de Ke Personajes, “donde yo estaba haciendo la intro de La Junta, porque era el capítulo de él, pero la intro quedamos de hacerla en el Movistar Arena. Ella también andaba y ahí coincidimos. Conversamos y después cada uno con su equipo, coincidimos en la fiebre del Memo ahí nos tomaron fotos.

“Es un invento de los medios que porque sacaron un par de fotos, es inexplicable, los programas que estimulan en esta información, están entre faltos de información y de cahuín sabroso, no sé”, dijo el animador de ‘Contigo en la Mañana’.

La versión de Faloon Larraguibel

Y bueno ante esto, la exparticipante de ‘Ganar o Servir’, envió un video al programa ‘Hay que decirlo’, en donde de cuajo negó estar en una relación con el conductor de ‘Contigo en la Mañana’.

“Sé que están hablando de los amoríos de Julito, yo no soy uno de ellos, así que no me pongan en la lista”, comenzó diciendo.

De esta forma, añadió que con “Julio no encontramos en algunos eventos obviamente después de PH, pero nos hemos encontrado en varios eventos, no hay nada extraño, nada raro, por favor no me sigan preguntando si tengo algo con Julio, no hay nada”.

“Es un caballero respetuoso, inteligente, exitoso, pero no tengo absolutamente nada”, sentenció.