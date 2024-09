“No corresponde”: José Antonio Neme reveló que casa televisiva le ofreció millonario sueldo para dejar Mega

Durante la jornada de este martes en “Mucho Gusto”, José Antonio Neme reveló una inesperada información sobre una millonaria oferta laboral que recibió de uno de los canales de la competencia.

Así es, fue el mismo conductor del matinal de Mega quien contó a sus compañeros de trabajo que una casa televisiva le propuso ser parte de sus filas por una buena suma de dinero.

La confesión se dio mientras analizaban la polémica que protagoniza Marcela Cubillos por su sueldo de 17 millones brutos que recibió siendo docente de la Universidad San Sebastián. Hecho que provocó que Superintendencia de Educación Superior oficiara a la entidad académica y además, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por eventuales ilícitos.

¿Qué canal le ofreció un sueldazo a Neme?

En este contexto, es donde el periodista utilizó un ejemplo personal y reveló la reciente propuesta que recibió de TVN.

“Me llamaron una vez de Televisión Nacional de Chile, y me pusieron sobre la mesa un contrato bastante millonario”, afirmó.

“Yo les dije ‘no me voy a ir a TVN a cobrar ese sueldo porque no corresponde’, lo desclasifiqué, punto”, añadió Neme.

Según las palabras de Neme, este hecho ocurrió “hace un año y medio”, en donde “me llamaron y me sentaron con un ejecutivo, que hoy no está, y me dijo ‘mira, necesitamos que vengas a Televisión Nacional’”.

“Vas a salir en los diarios”, le advirtió Karen Doggenweiler, a lo que Neme respondió: “Me da lo mismo, porque tiene que ver con esto”.

El rechazo de Neme

Posteriormente, Neme continuó contando más detalles de la oferta. “Me dijeron ‘nos gustaría que volvieras a TVN’, y contesté ‘yo gano esto, pero la verdad es que ustedes no pueden pagar eso’”.

“No, si te lo podemos pagar”, afirmaron, sin embargo, el comunicador no confió en esta afirmación de los ejecutivos. Y tampoco, se sentía capaz de cobrar esa cantidad sabiendo el actual estado de la señal.

Finalmente, José Antonio contó: “No me lo pueden pagar, yo no le voy a cobrar a Televisión Nacional de Chile, que está quebrado y no tiene plata, un sueldo de estas características, no corresponde”, habría sido su respuesta en aquella oportunidad. En tanto, sus compañeros de panel continuaron discutiendo la situación financiera de TVN.