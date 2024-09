“No lo tengo tan claro”: Camila Andrade se sincera sobre la posibilidad de ser amiga de Michelle Carvalho tras el reality

Camila Andrade, la reciente eliminada del reality Gran Hermano Chile, se ha convertido en el foco de la atención mediática tras su salida. Luego de su partida, uno de los temas más comentados ha sido la relación que mantenía con Michelle Carvalho dentro del encierro, quien, a pesar de parecer cercana a Andrade, hizo fuertes comentarios sobre ella a espaldas de la chilena.

Durante su participación en el panel de Gran Hermano, Camila pudo observar los registros donde Michelle criticaba abiertamente su presencia en el grupo y su relación con Francisco Kaminski. Las palabras de la brasileña dejaron en claro su postura: “Yo no la quería en el grupo, y quien la dejó entrar fue la Chama”, decía Carvalho en uno de los clips. Además, añadió que no tendría interés en ver a Camila fuera del programa si continuaba con Kaminski.

Estos comentarios suscitaron dudas entre los televidentes acerca del futuro de la relación entre ambas, especialmente cuando Michelle salga del encierro y enfrente a Camila en la vida real. En este contexto, el medio FMDOS decidió preguntarle a Andrade si veía alguna posibilidad de mantener una relación amistosa con Carvalho una vez fuera del reality.

“No lo sé, yo no lo tengo tan claro. Lo que sí, me gustaría conversar con ella, tener una buena relación”, afirmó Camila, dejando abierta la posibilidad de reconciliarse con su excompañera. A pesar de los duros comentarios, Andrade mostró una actitud conciliadora y destacó que siempre ha sido partidaria del diálogo.

Respecto a los comentarios de Michelle, Andrade expresó: “Yo creo que los dichos que me mostraron a mi, hacen relación un poco a la impulsividad, porque Michelle igual es como arrebatada y llega y dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Pero considero que tiene un corazón de abuela y se lo dije en más de alguna oportunidad. Esta reflexión de la modelo sugiere que, aunque las palabras de Carvalho fueron duras, Andrade está dispuesta a entenderlas en su contexto y no tomarlas de manera personal.

“Y como siempre, una humilde opinión cuando ella me pedía, yo le decía: “mira estos aspectos hay que mejorarlos, sin saber que había dicho esos comentarios que fueron más al comienzo, cuando nosotras no teníamos una relación, lo que no quita obviamente que te de lata”, aseguró.

Además, Camila recordó el momento en que dejó la casa, cuando Michelle la abrazó entre lágrimas y le dijo: “Ojalá que lo que escuches, o lo que veas afuera, no te lo tomes a mal” . Este gesto dejó entrever que Carvalho era consciente de sus comentarios y del impacto que podrían tener en la relación con Andrade.

Finalmente, Camila dejó en claro que la conversación con Michelle será “clave” para definir si podrían llegar a forjar una amistad: “No sé si vamos a establecer una amistad. Para mi, la palabra amistad es super heavy, es super contundente. Lo que sí o sí va a pasar es una conversación. Si es que ambas partes lo queremos”.

Este posible reencuentro, sin duda, promete ser uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality.